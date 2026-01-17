'Украина никогда не была преградой для мира': Зеленский рассказал о визите украинской делегации в США и назвал главную задачу. Видео

Президент Владимир Зеленский проинформировал о визите украинской делегации в Соединенные Штаты. В первую очередь ее представители должны доложить американской стороне о ситуации в Украине и последствиях российских обстрелов.

Об этом украинский лидер сообщил во время своего обращения к украинцам в конце 1424-го дня войны. Отдельно он рассказал об энергетической ситуации в нашем государстве и пути решения проблем в этом направлении.

"Сегодня украинская делегация уже в Соединенных Штатах Америки: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам. Главная задача для украинской делегации – дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов", – сказал президент.

Украина ожидает решительных шагов партнеров для продвижения дипломатии

По словам Зеленского, следствием такого террора становится дискредитация дипломатического процесса, и люди теряют веру в дипломатию, а постоянные удары врага каждый раз сводят на нет даже те ограниченные возможности для диалога, которые существовали ранее. Американская сторона, подчеркнул президент, должна это осознавать, вместе с тем необходим реальный прогресс и по документам, которые готовились.

"Украина никогда не была, не будет преградой для мира, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной", – говорится в сообщении.

Энергетическая ситуация в Украине

Глава государства также провел детальный селектор по всем вопросам чрезвычайной ситуации в энергетике после ударов оккупантов.

"Много задач, и чрезвычайно сложно после этой ночи и попаданий "Шахедов" на Киевщине. Буча, Гостомель, Ирпень – продолжаются работы. Также в Одессе – ликвидируются последствия ударов. Харьков – сложно с электричеством для более чем 400 тысяч человек, тоже следствие ударов. Все ремонтные бригады, все необходимые силы задействованы. Спасибо каждому и каждой, кто работает для восстановления, для людей, для своего города, своей громады", – сказал он.

Зеленский отметил, что все необходимые политические и юридические решения для наращивания импорта электроэнергии уже приняты и требуют немедленной реализации. Это касается как государственных, так и частных компаний. В частности, чиновникам поручено оперативно урегулировать все вопросы. Также достигнута договоренность о поставках генераторов и другого оборудования, и этот процесс планируют максимально ускорить.

"Отдельно – по Киеву. Правительственные структуры все привлечены, Министерство внутренних дел развернуло дополнительные пункты поддержки. Есть также решения по всему, что может быть необходимым, включая горячее питание для людей: надо быть значительно активнее в реализации. Министерство энергетики, Минразвития, другие должны все проверить по ситуации с отоплением в домах: значительное количество домов в Киеве до сих пор без тепла", – отметил украинский лидер.

