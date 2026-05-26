СБУ задержала агента ФСБ, которая наводила вражеские ракеты на Краматорском направлении. Фото

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Донецкой области еще одну агентку ФСБ, которая корректировала российские удары по локациям Сил обороны. Известно, что фигурантка передавала оккупантам координаты украинских военных на Краматорском направлении.

Женщину завербовали из-за пророссийских комментариев в Telegram, где она открыто поддерживала кремлевский режим. О задержании сообщила Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, агентом оказалась продавщица местного магазина. Она завуалированно выспрашивала у посетителей информацию о местах дислокации украинских защитников в прифронтовых населенных пунктах. Отдельно женщина пыталась уточнять полученные данные через своего сына, который проходит службу в ВСУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили ее деятельность и задержали до передачи новых разведданных российской стороне. Параллельно украинские спецслужбы обезопасили позиции Сил обороны в районе, где действовала агент ФСБ.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами. В частности, в телефоне нашли анонимный чат в мессенджере, через который она координировала свои действия с российским куратором.

Представитель ФСБ завербовал женщину под видом близких отношений и обещал приехать к ней после возможного захвата региона войсками РФ.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей. Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

