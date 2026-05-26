Лавров просил передать Трампу сообщения по Украине: Рубио раскрыл детали разговора

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров звонил государственному секретарю США Марко Рубио, чтобы передать послание диктатора Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу. После переговоров Рубио констатировал угрозу эскалации.

Также госсекретарь отметил, что говорил с Лавровым "на несколько других тем". Об этом Рубио рассказал в комментарии американским журналистам.

Москва шлет послание в Вашингтон

Разговор Рубио с Лавровым состоялся вскоре после того, как МИД РФ анонсировал начало систематических ракетных ударов по Киеву. Комментируя переговоры, госсекретарь отметил, что россияне разослали предупреждения об обстрелах украинской столицы всем посольствам.

Госсекретарь констатировал, что опасность в Киеве сохраняется уже несколько лет и подчеркнул, что продолжение российской агрессии несет угрозу эскалации.

"Киев уже на протяжении многих лет является опасным местом. Но опасность во всех этих войнах, когда они продолжаются, заключается в том, что они всегда представляют угрозу эскалации – распространение на что-то новое", – сказал Рубио.

По его словам, именно угрозы эскалации и обстрелов Киева касался разговор с Лавровым. Также стороны обсудили "несколько других тем". Рубио предположил, что Лавров звонил ему по поручению российского диктатора, который, собственно, просил главу МИД передать "послание" американскому президенту.

Переговоры в тупике

Также Рубио фактически подтвердил, что в переговорах об окончании войны в Украине продолжается пауза. Он отметил, что сейчас нет планов по продолжению переговоров, но выразил готовность оказать содействие, если такая возможность появится.

"Сейчас нет активных или запланированных переговоров с Украиной. Но США всегда готовы отыграть конструктивную и полезную роль, если появится такая возможность", – заявил Рубио.

Что предшествовало

Вечером 25 мая Министерство иностранных дел России выступило с открытыми угрозами начать "систематическую" серию ударов по Киеву. После массированного обстрела украинской столицы 24 мая Москва прямо заявила, что продолжит террор и призвала иностранных дипломатов срочно покинуть Киев.

Также оккупанты обращались к мирным жителям с требованием держаться подальше от правительственной и военной инфраструктуры. Примечательно, что регулярно целями российских ударов в Киеве и других украинских городах становятся многоэтажки и другая социальная инфраструктура – школы, музеи, торговые центры.

Министерство иностранных дел Украины решило "с юмором" отреагировать на террористические угрозы Москвы. Представитель внешнеполитического ведомства устроил в соцсети Х "социальный опрос" по этому поводу.

