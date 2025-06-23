Названа причина сенсационного решения Усика перед реваншем с Дюбуа прекратить сотрудничество с многолетним промоутером

Решение объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) прекратить сотрудничество с промоутером Александром Красюком после 12 лет работы было обдуманным. Наш соотечественник решил развивать собственный бренд и команду.

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Об этом в интервью talkSport рассказал генеральный директор компании Ready To Fight Сергей Лапин. По его словам, Усик и Красюк находятся в прекрасных отношениях, а результатом их работы стали по истине впечатляющие достижения боксера на профессиональном ринге.

"Это естественный этап, через который проходят многие. Усик достиг точки, когда пришло время построить что-то свое. У него сильная, профессиональная команда, которая давно взяла на себя ключевые направления – от тренировок до развития бренда. Решение было продуманным, бесконфликтным и принято с уважением к общему опыту и пониманием того, что каждый в конечном итоге идет своим путем", – объяснил Лапин.

Красюк, который возглавляет K2 Promotions Ukraine, стал промоутером Усика в 2013 году, когда спортсмен из любительского бокса в профессионалы. За это время Александр достиг следующих побед:

Сентябрь-2016 – чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе

Январь-2018 – чемпион WBO и WBC

Июль-2018 – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе

Сентябрь-2021 – чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF

Май-2024 – абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе

Первый поединок без Красюка Усик проведет реванш 19 июля с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). В августе 2023 года украинец победил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.

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