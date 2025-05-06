Как сейчас выглядит знаменитый украинский гимнаст, сбежавший из Украины и отказавшийся от гражданства. Фото

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал главным героем финала клубного чемпионата Италии, прошедшего 4-5 мая во Флоренции, принеся "Ginnastica Ferrara" сенсационное "золото". Украинец набрал 83,800 балла из 237,800 общекомандных и оказался ключевым фактором победы дебютантов, оставив позади фаворитов из Romagna Team.

Видео дня

Ковтун особенно блеснул на параллельных брусьях (14,700) и коне (14,100), обеспечив "Ферраре" двухочковое преимущество над серебряными призёрами из Romagna Team (235,500). Для этой команды решающей оказалась потеря Николо Ваннуччи, получившего травму колена за неделю до финала на этапе Кубка мира в Каире.

Выступление Ковтуна стало решающим для "Феррары", клубом-новичком на высшем уровне, тренером которого является Клаудио Паскуали. Он принёс чемпионство новой команде, а украинский легионер стал символом прорыва.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачёва подали документы на получение хорватского гражданства. В апреле спортсмен подтвердил эту информацию, добавив, что процесс оформления ещё продолжается.

21-летний Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение решением Ильи Ковтуна уйти из сборной Украины. В то же время Ольга Харлан нейтрально высказалась о гимнасте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!