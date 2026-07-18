Байден постоянно говорил об опасности эскалации, в то же время Трамп в Анкаре фактически заявил иное – если эскалация поможет быстрее завершить войну, то она может быть оправданной.

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Далее текст на языке оригинала.

Це є дуже серйозною зміною підходу, – слушно зазначає в одному з інтерв’ю колишній чільник МЗС [трохи більше року за Ющенка] Володимир Огризко.

На підтвердження слів шановного Огризка нагадаю від себе, що в книзі Боба Вудвода "Війна" йдеться, зокрема, про те, як у 2022 році головний на той час американський військовий штабіст Марк Міллі розмовляв телефоном із російським колегою Герасимовим.

Увесь сенс розмови зводився до ядерних погроз з боку Росії, і, коли американець запитав щось на кшталт "За що, Герасиме?", Герасимов прямим текстом відповів, що Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні, якщо війна там складатиметься для Росії катастрофічно.

Так от, Міллі тоді спокійно пообіцяв, що таких умов ["небезпечної ескалації"] не буде, тобто примирливо фактично гарантував, що [Міллі-]допомога від США Україні ніколи не призведе до створення таких обставин, за яких можна було б казати про російську катастрофу, – саме так поводила себе байденівська адміністрація.

Мовляв, "і нехай вони якнайдовше вбивають одне одного", як казав свого часу щодо іншої війни ще один президент США від демократів – ядерний Трумен…