'Пусть пишут, что хотят': звездный гимнаст, отказавшийся от Украины, пожаловался на агрессию болельщиков

Вице-чемпион Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун подтвердил, что больше не будет выступать за сборную Украины, а находится в процессе получения хорватского гражданства. 21-летний гимнаст из Черкассы при этом пожаловался на то, что его решение было негативно встречено соотечественниками, который раскритиковали спортсмена в социальных сетях.

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Об этом Ковтун заявил в интервью порталу glas-slavonije.hr. Теперь уже бывшая звезда сине-желтой команды добавил, что его расстроила реакция украинцев. При этом он отметил, что на настроения болельщиков в нашей стране существенное влияние оказывает война.

"Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что мне написали в Instagram, но потом я решил – пусть пишут, что хотят. Я думаю, что это нормальная реакция. В Украине идет война, у людей проблемы посерьезнее, и из-за этого они стали довольно агрессивными, ведь нелегко жить в постоянном стрессе, когда каждый день можешь лишиться жизни. Меня поддержали многие. Я понимаю и тех, и других. У меня своя жизнь, и я принимаю решения относительно нее так, чтобы это принесло мне пользу в будущем", – сказал Ковтун.

Отметим, что Илья является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун недавно удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение решением Ильи Ковтуна уйти из сборной Украины. В то же время Ольга Харлан нейтрально высказалась о гимнасте.

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