'Справедливое возмущение': Украина отреагировала на побег звезды гимнастики Ковтуна

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил разочарование в связи с тем, что гимнаст Илья Ковтун подал документы на получение хорватского гражданства. Функционер отметил, что не принимает решения вице-чемпиона Олимпийских игр 2024 года отказаться от родной страны и сборной.

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Об этом Бедный заявил в комментарии порталу Tribuna.com. Глава ведомства подчеркнул, что проводил переговоры с самим Ковтуном и его тренеркой Ириной Горбачевой с целью убедить их продолжать выступать под сине-желтым флагом, а также упрекнул спортсмена в переходе в сборную другой страны в тяжелейшее для Украины время.

"Новости о намерении Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой сменить спортивное гражданство вызывают грусть и разочарование, а у многих – справедливое возмущение. Как вы знаете, мы встречались с Ириной в Киеве, у нас были длительные переговоры, чтобы сохранить нашего спортсмена в сборной. Обидно, что известный атлет выбрал другую страну и отказывается от Родины. Я такие решения никогда не понимал. Особенно в этот сложный период. Прославлять Украину сегодня – это не просто формальность, а большая ответственность перед памятью и подвигом более 500 спортсменов, отдавших жизнь в борьбе с агрессором", – сказал Бедный.

Отметим, что Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

Ранее в интервью OBOZ.UA Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун недавно удалил из своего Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

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