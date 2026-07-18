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"Провалила..." Магучих сделала признание о "сумасшествии", случившимся с ней на Бриллиантовой лиге

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Украинская легкоатлетка дала небольшое интервью после выступления
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, где заняла второе место. Олимпийская чемпионка призналась, что осталась недовольна качеством своих прыжков из-за большого количества неудачных попыток.

На соревнованиях Магучих ни одну из стартовых высот не преодолела с первой попытки. Планки на 1,93 м, 1,96 м и 1,99 м украинка взяла со второй попытки, высоту 2,01 м покорила с третьей, а 2,03 м преодолеть не смогла.

Результаты соревнований

После турнира спортсменка отметила, что довольна своим состоянием, однако не результатом отдельных прыжков.

"Я чувствую себя очень хорошо, но мне не нравятся мои прыжки, потому что я провалила каждую вторую попытку, это было какое-то сумасшествие. Это опыт, мне нужно снова начинать брать высоты с первой попытки. Атмосфера была потрясающей. Очень много людей пришли поддержать спортсменов, британские болельщики великолепны", – сказала Магучих в интервью официальному сайту турнира.

Ярослава Магучих

Несмотря на ошибки по ходу соревнований, результат 2,01 м стал для украинки лучшим на открытом воздухе в нынешнем летнем сезоне. По итогам этапа Магучих заняла второе место, уступив австралийке Николе Олислагерс по количеству использованных попыток.

Соревнования выиграла Никола Олислагерс

Магучих подходила к этому старту после серии из шести побед подряд. В нынешнем летнем сезоне она выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 1,97 м, победила на соревнованиях Континентального тура в Нидерландах и впервые за пять лет завоевала титул чемпионки Украины. Во Львове украинка показала лучший результат сезона, преодолев высоту 2,00 м.

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АнглияЛондонЛегкая атлетикаПрыжки в высотуЯрослава Магучих
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