"Провалила..." Магучих сделала признание о "сумасшествии", случившимся с ней на Бриллиантовой лиге

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, где заняла второе место. Олимпийская чемпионка призналась, что осталась недовольна качеством своих прыжков из-за большого количества неудачных попыток.

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На соревнованиях Магучих ни одну из стартовых высот не преодолела с первой попытки. Планки на 1,93 м, 1,96 м и 1,99 м украинка взяла со второй попытки, высоту 2,01 м покорила с третьей, а 2,03 м преодолеть не смогла.

После турнира спортсменка отметила, что довольна своим состоянием, однако не результатом отдельных прыжков.

"Я чувствую себя очень хорошо, но мне не нравятся мои прыжки, потому что я провалила каждую вторую попытку, это было какое-то сумасшествие. Это опыт, мне нужно снова начинать брать высоты с первой попытки. Атмосфера была потрясающей. Очень много людей пришли поддержать спортсменов, британские болельщики великолепны", – сказала Магучих в интервью официальному сайту турнира.

Несмотря на ошибки по ходу соревнований, результат 2,01 м стал для украинки лучшим на открытом воздухе в нынешнем летнем сезоне. По итогам этапа Магучих заняла второе место, уступив австралийке Николе Олислагерс по количеству использованных попыток.

Магучих подходила к этому старту после серии из шести побед подряд. В нынешнем летнем сезоне она выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 1,97 м, победила на соревнованиях Континентального тура в Нидерландах и впервые за пять лет завоевала титул чемпионки Украины. Во Львове украинка показала лучший результат сезона, преодолев высоту 2,00 м.

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