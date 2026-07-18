Тарифы на газ в Украине с 1 августа: сколько будет стоить кубометр

С 1 августа тариф на газ для бытовых потребителей в Украине не изменится. Подавляющее большинство украинцев, являющихся клиентами "Нафтогаз Украины", будут по-прежнему платить фиксированную стоимость – 7,96 грн за кубометр.

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Об этом говорится в аналитическом материале OBOZ.UA. Законодательство на период действия военного положения четко запрещает пересматривать как тариф на непосредственное потребление "голубого топлива", так и стоимость его распределения (доставки).

Несмотря на это, в кабинетах власти и руководстве "Нафтогаза" признают: удерживать искусственно заниженные цены в мирное время не получится. Международные партнеры уже сейчас настаивают на создании поэтапного плана перехода к рыночному ценообразованию после завершения боевых действий.

Стоит напомнить, что до полномасштабного вторжения Украина продемонстрировала существенный прогресс в реформировании газового рынка. Тогда "Нафтогаз" обслуживал лишь около 10% населения, потребители могли свободно выбирать поставщика и тарифные планы среди десятков частных компаний. В настоящее время ситуация полностью монополизирована: госкомпания обеспечивает топливом 98% домохозяйств, а ценообразование жестко контролируется правительственными решениями.

Актуальную рыночную стоимость газа на сегодняшний день даже не рассчитывают, поскольку прямое сравнение с европейскими хабами некорректно. Внутренняя добыча частично покрывает потребности страны, однако эта отрасль требует колоссальных инвестиций — особенно на фоне регулярных ударов агрессора по газовой инфраструктуре.

В то же время общая стоимость жилищно-коммунальных услуг в Украине не стоит на месте. По данным Госстата, в течение года средний счет за коммунальные услуги вырос на 2,3%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ближайшее время в Украине повысят тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своем сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на ее передачу и распределение выросли втрое.

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