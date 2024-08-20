'Более 7 часов под наркозом': почему украинский призер Олимпиады-2024 'выплевывал легкие' и как зарабатывал себе на операцию

20-летний Илья Ковтун оказался единственным украинским гимнастом, смогшим завоевать награду на Олимпиаде-2024, став серебряным призером на своих коронных брусьях. Большинство спортивного мира видели Ковтуна медалистом Игр и в многоборье и даже начали поздравлять его тренера Ирину Горбачеву как минимум с третьим местом. К сожалению, судьи были иного мнения. Но, несмотря ни на что, "серебро" Ильи на брусьях и четвертое место в многоборье – на вес "золота", особенно глядя на все проблемы парня.

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Мы решили рассказать, какой трудный путь прошел талантливый спортсмен из Черкасс на пути к своей олимпийской награде и что происходило с ним во Франции до столь желанной медали на параллельных брусьях.

В разговоре с OBOZ.UA в Париже Ирина Горбачева рассказывала о травмах, помешавших ее ученику выступить в полную силу, отсутствии денег на лечение от государства, а также отмечала, что у него нет претензий к людям, которые оценивали Ковтуна на Играх. Хотя большинство коллег имели другое мнение.

"Очень сложно судить лучших гимнастов в мире, лучших тренеров планеты и их совместный труд. Поэтому у меня лично претензий к судьям никогда не было, нет и не будет. Мы только делаем выводы и будем анализировать. Конечно, есть ошибочные стороны, над которыми можно еще больше работать", – объясняли тогда в разговоре с нами Горбачева.

"В то же время меня во весь мир поздравлял, все писали на разных языках, мол, поздравляем вас с пьедесталом многоборья без медали. То есть все нам отдали второе-третье место. На следующий день, когда мы пошли в зал для тренировки, все Также приветствовали. Они знают, что я не владею иностранными языками, поэтому все показывали на пальцах – минимум третье. То есть так определял мир, но судьи выполнили работу своим образом", – отметила тренер.

Горбачева любит многоборье и во Франции делала акцент именно на нем: "Мы выкладывались там, но, к сожалению, имеем четвертую позицию. Но это должно нас закалить, и я считаю, что Илья еще не сказал свое последнее слово, что мы через четыре года покажем гораздо больше и лучше".

Тем более что на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе будут действовать новые правила, которые предусматривают уже по восемь элементов в программах вместо десяти. И это должно немного облегчить жизнь Ковтуну, которому в августе исполнился 21 год.

"Вы видите, какой он габаритный, скелетная масса, он высок. Вы еще кого-то здесь увидели такого большого? Нет. Ему гораздо сложнее, чем другим. Возьмите любого гимнаста, который, например, совершает перелет через перекладину, падает, ему легко подняться. А Илья падает, он легкие харкает, и потом едва поднимается. То есть ему это все дается сложнее, чем другим. Його організму треба довше відновлюватись", – пояснила Горбачова.

"Но он через все это проходит – через боль, через слезы, через не могу, не хочу, но буду, должен и нужно, кто, если не я", – добавила наставница.

Очень жаль, что в квалификации на Олимпиаде Ковтун сильно ошибся на перекладине и не смог отобраться в финал на снаряде, где он является действующим чемпионом Европы. Однако хорошо выполнил вольные упражнения, хотя буквально за семь месяцев в Париж-2024 гимнаста прооперировали, а на долгое восстановление не было времени.

"Что касается финала в вольных упражнениях, Илья вообще мог не попасть, потому что 4 декабря у него было две жесткие операции на стопе, больше семи часов он находился под наркозом. Ему сделали две операции одновременно, и мы не все проблемы решили, некоторые пришлось отложить уже после Олимпийских игр. Ведь если бы мы затронули еще связки, то это больше полугода на восстановление", – призналась Ирина.

А так, как рассказывал Ковтун, через 17 дней после операции он уже начал ходить, а через три недели приступил к тренировкам, тогда как физиотерапию проходил в Германии.

Однако, по словам Горбачевой, Илья несколько усугубил ситуацию на чемпионате Европы в конце апреля: "Он также шел ва-банк и, к сожалению, получил еще дополнительную травму на той же ступне, там прямо в середине сустава".

"Мы уже трижды реабилитировались в Германии, нам очень сильно помогает Сириус, очень сильный, мега-человек. Он себя называет техником человеческого спортивного организма, но оно действительно так и есть. Он нам очень помог. После чемпионата Европы у нас три недели нога не "стухала", она была словно надутая перчатка. Даже с тем, что Сириус целую неделю с ним работал", – вспомнила тренер.

Поэтому подготовиться к Олимпиаде в вольных упражнениях так, как бы того хотелось, многолетний тандем просто не успел. Хотя в 2023 году украинец был медалистом и даже побеждал на этапе Кубка мира по этому виду программы. И в 2024 году Ковтун тоже начал показывать неплохие результаты в свободных упражнениях, победил на Кубке мирового вызова в Осиеке и Копере.

"На Олимпиаде нам не хватило сложности. Есть у Ильи такой сложный элемент – двойное сальто с двумя винтами, но этот элемент мы после травмы не делали, потому что там очень большая нагрузка. Но у него есть и четыре винта назад. Накануне на тренировках мы попытались усложнить – сделать вместо трех винтов три с половиной, а вместо трех с половиной – четыре. Тогда база была бы не 6,2, а 6,4, однако, к сожалению, нога не выдерживала", – объясняла Ирина.

"После того, как он делал четыре винта, после курбета во время приземления у него идет отражение и простреливает ногу, и необходимо 10–15 секунд, чтобы он мог продолжать прыгать дальше. А мы не можем на свободных правах это разрешить, потому что там весь выступление длится одну минуту и 15 секунд, и гимнаст не может стоять на одном месте. Мы попробовали утром и вечером, потому что только так могли догнать конкурентов. Но, к сожалению...", – рассказала Горбачева.

Однако четвертое место на Олимпиаде с такой проблемой способен занять далеко не каждый, даже правильно будет сказать, единицы: "И не будем забывать, что у него было дважды поломанное колено на правой ноге, и две лодыжки были переломаны, и шесть переломов в одном колене , и кресты были надорваны, и паховый узел у него был надорван. И с 14–16 лет правая нога постоянно страдала. Я считаю, что на сегодняшний день он действительно – герой".

Но, к сожалению, по словам тренера, Украина не вложила ничего в лечение ноги Ковтуна – гимнаста, который накануне Парижа-2024 был главной олимпийской надеждой нашей страны в этом виде спорта.

"Мы все делали за свой счет – и учебно-тренировочные сборы во время войны, и операции. Мы обращались, но нам только давали отписки, что никто не может помочь. Помогали нам мои товарищи иностранцы и друзья из Украины, которые не связаны со спортом. Также я являюсь председателем общественной организации физкультурно-спортивного общества "Украина". Так они нам немного помогали", – объяснила Ирина.

"Но, к сожалению, нам дали 12 тысяч гривен, когда операция стоит 7 тысяч евро. Поэтому вы извините меня, пожалуйста... А Хорватия нас полностью содержала: питание, зал, проживание. Все нам давали они. С реабилитацией также они нам помогали", – добавила наставница.

А кое-что Илье пришлось зарабатывать собственными силами: "Мы ездили выступать за клубы, потому что нам надо было оперироваться. Поэтому мы зарабатывали в клубах деньги и тратили их на Илью. То есть, мы все вместе, все, что собирали, в него и вкладывали. К сожалению, так".

Несмотря на войну, действительно трудно слушать о том, что государство не помогает даже таким одаренным атлетам, как Ковтун, который в свои 20 уже был призером чемпионатов мира и чемпионом Европы. При этом на спортивную гимнастику в 2024 году из бюджета было выделено 55,5 миллионов гривен.

А за Ильей, кстати, пристально наблюдают и, возможно, и не только представители других стран, которые вместе с паспортом готовы предложить ему лучшие условия для подготовки, лечения и восстановления.

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