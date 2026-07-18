"Верните Федорова": в городах Украины третий день продолжаются массовые митинги. Фото и видео

В Украине уже третий день подряд не утихает волна общественного недовольства, вызванная увольнением министра обороны Михаила Федорова. Во многих крупных городах продолжаются массовые акции протеста против кадровых перестановок.

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Параллельно с поддержкой Федорова сотни человек требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. OBOZ.UA узнавал, что известно о митингах 18 июля.

Главные требования митингующих

Тысячи граждан, среди которых волонтеры, общественные активисты, разработчики военных технологий и военнослужащие в запасе, вышли на площади с плакатами: "Верните Федорова!", "Реформы не остановить", "Не ломайте то, что работает".

Основное требование участников акций – сохранить команду Федорова в министерстве обороны и продолжить курс на масштабную цифровизацию армии, развитие беспилотных систем и передовых технологий, которые министр активно внедряли с января 2026 года.

Эпицентром протеста традиционно стала столица, где люди с утра собирались в центре города. Кроме того, в поддержку Федорова третий день подряд люди выходят в Запорожье, Кропивницком, Львове и других областных центрах.

Фокус протеста смещается на Генштаб

Помимо требования вернуть Федорова, митинги приобрели требования иного характера. Участники акций массово требуют немедленной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На площадях Киева, Львова и Одессы, наряду с призывами в поддержку экс-министра, все громче звучит лозунг "Долой Сырского". Протестующие обвиняют руководство Генштаба в бюрократизме, торможении реформ и противодействии внедрению современных технологий на поле боя.

По информации Financial Times, президент Владимир Зеленский рассматривает возможность уволить главнокомандующего ВСУ. Источники издания отмечают, что глава государства пойдет на такой шаг, если вместо Сырского удастся найти достойную замену.

По словам высокопоставленного чиновника из Офиса президента, в ближайшее время Зеленский собирает военных командиров, чтобы услышать их оценку ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главкома.

Как ранее писал OBOZ.UA, во многих городах Украины разгорелась серия протестов после того, как 15 июля официально стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. Несколько дней подряд люди выходили на улицы, требуя замены главнокомандующего Александра Сырского, возвращения Федорова и отмены перерыва в работе Верховной Рады, который продлится месяц.

Акции протеста дошли даже до Германии. Давний друг Украины, стилист Франк Питер Уайлд, распространил в соцсетях фото, на котором держал картонный плакат с надписью: "Вирніт Федорова".

Напомним, Федоров заявил, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель – добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

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