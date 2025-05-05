Знаменитый гимнаст, сбежавший из Украины и отказавшийся от гражданства, не может выступать за новую страну

Знаменитый украинский гимнаст Илья Ковтун, который отказался выступать за сине-желтую сборную и перебрался в Хорватию, все еще не может получить гражданство этой страны. 21-летний спортсмен из Черкасс находится в процессе оформления нового паспорта, но даже неизвестно, когда он сможет защищать цвета "клетчатых".

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Об этом в интервью порталу crosport.hr рассказал хорватский тренер Владимир Мажаревич. По его словам, есть небольшая вероятность того, что Ковтун сможет выступить под хорватским флагом на мировом первенстве-2025, которое пройдет во второй половине октября в Индонезии.

"Есть вероятность, что вскоре к нам присоединится наш новый спортсмен – украинский гимнаст Илья Ковтун, который в настоящее время находится в процессе получения хорватского гражданства. Мы пока не знаем точно, как все будет проходить после получения гражданства с точки зрения юридических процедур и разрешения участвовать в соревнованиях, это еще предстоит выяснить. Он, безусловно, станет отличным дополнением, поскольку на сегодняшний день является одним из лучших и самых титулованных гимнастов", – сказал Мажаревич.

Отметим, что на выходных Ковтун завоевал "золото" клубного чемпионата Италии, выиграв финал Серии А1 вместе с командой Ginnastica Ferrara.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение хорватского гражданства. Спортсмен рассказывал, что столкнулся с волной критики после этого решения.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение решением Ильи Ковтуна уйти из сборной Украины. В то же время Ольга Харлан нейтрально высказалась о гимнасте.

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