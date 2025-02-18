'Его теперь отменять?' Харлан высказалась о побеге звездного спортсмена из сборной Украины

Самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр Ольга Харлан не считает предателем гимнаста Илью Ковтуна, который решил выступать за сборную Хорватии. Знаменитая фехтовальщица отметила, что 21-летний уроженец Черкасс вправе сам обустраивать свою жизнь и карьеру.

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Об этом Харлан заявила в интервью YouTube-каналу Ассоциации спортивных журналистов Украины. Опытная саблистка, которая выиграла шесть медалей ОИ, подчеркнула, что не относит себя к числу людей, которые любят раздавать советы другими или осуждать чужой выбор.

"Я воспринимаю эту ситуацию так, что это его дело. Я не из тех людей, кто будет говорить кому и что делать. Я бы так не сделала. Именно сейчас. Но называть его предателем я не буду. Это его жизнь. Каждый выбирает свой путь. Ему нести ответственность за свои поступки, отвечать на вопросы. Посмотрим, как оно будет. Что теперь его, как-то отменять или что-то такое?" – сказала Харлан.

Отметим, что Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун недавно удалил из своего Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение решением Ильи Ковтуна уйти из сборной Украины.

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