Знаменитый украинский гимнаст, сбежавший из Украины и отказавшийся от гражданства, выиграл чемпионат Италии. Видео

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал "золото" клубного чемпионата Италии, выиграв финал Серии А1 вместе с командой Ginnastica Ferrara. Финальный этап турнира среди восьми лучших клубов прошёл во Флоренции, где команда Ковтуна набрала 237,800 балла и заняла первое место.

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Серебро досталось Ginnastica Romagna Team (235,500), а бронза – Artistica Brescia (233,400).

"Мужская команда клуба провела безупречное выступление и уверенно поднявшись на вершину пьедестала. В финал коллектив выходил как "тёмная лошадка", но смог удивить всех. Победа была посвящена отцу капитана Андреа Пассини, скончавшемуся перед третьим туром чемпионата, а также Марии Бернаскони — многолетнему секретарю регионального комитета Федерации гимнастики Эмилии-Романьи", – говорится в Instagram Ginnastica Ferrara.

Напомним, в январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачёва подали документы на получение хорватского гражданства. В апреле спортсмен подтвердил эту информацию, добавив, что процесс оформления ещё продолжается.

20--летний Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение решением Ильи Ковтуна уйти из сборной Украины. В то же время Ольга Харлан нейтрально высказалась о гимнасте.

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