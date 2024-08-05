Украина добыла 'серебро' в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024. Видео

Украинский гимнаст Илья Ковтун стал серебряным призером Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 20-летний уроженец Черкасс занял второе место в соревнованиях на параллельных брусьях.

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Наш соотечественник открывал соревнования. Он отлично выполнил все свои элементы, допустив лишь небольшую при приземлении. Судьи оценили выступление украинца в 15,500 баллов.

Опередить Ковтуна сумел лишь китайский гимнаст Цзоу Цзиньюань. Его выступление получилось невероятно красивым, сложным и практически идеальным. Спортсмен опередил Илью на семь десятых.

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Олег Верняев завершил турнир на последнем месте. Он допустил грубую ошибку в середине своей программы, слетев с брусьев.

Для Украины эта медаль в спортивной гимнастике стала единственной на Олимпиаде в Париже. До этого сине-желтая команда столкнулась с откровенно необъективным судейством в вольных упражнениях.

Теперь в активе сборной нашей страны семь наград Игр-2024 – два "золота", два "серебра" и три "бронзы". Украина продолжает оставаться на 17-м месте в медальном зачете.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа украинские спортсмены взяли сразу три медали Олимпийских игр 2024 года.

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