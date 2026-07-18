"Изменения будут": Федоров и Зеленский провели переговоры. Все подробности

Президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели переговоры. По итогам беседы глава государства заявил о выработке решений, касающихся армии, и добавил, что прислушался к мнению украинцев.

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Об этом он рассказал в своем видеообращении 18 июля. Также беседу с президентом прокомментировал и сам Федоров.

"Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня долго разговаривал с Михаилом Федоровым, также беседовал с Александром Сырским. Решения по армии будут выработаны", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь экс-министр обороны также сообщил о поддержании связи с президентом, подчеркнув, что "изменения обязательно будут".

"Вы благодарили меня за "Мечту" и "Действие". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не чувствовал даже на правительственных должностях. Спасибо ветеранам и военным за то, что вы держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что все получится", – написал он.