Как и несколько месяцев назад, жители Киева и других городов Украины вышли на так называемый протест с картонками, требуя сохранить Михаила Федорова на посту министра обороны страны., пишет Виталий Портников для "Вот Так".

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Но если предыдущий протест, обусловленный попытками власти поставить под контроль независимые антикоррупционные структуры, был вполне предсказуемым явлением — руководству страны давно не нравилось, что кто-то может бороться с коррупцией вне контроля офиса президента Владимира Зеленского, то этот протест – результат целого ряда кадровых случайностей, еще раз напомнивших, что подбор руководителей на принципиальные для Украины должности осуществляется в стиле броуновского движения.

Михаил Федоров стал министром обороны, когда занимавший этот пост Денис Шмыгаль был переведен на пост министра энергетики вслед за тем, как пришлось снимать с должности предыдущего министра Светлану Гринчук, попавшую, как и предыдущий министр Герман Галущенко, под коррупционное расследование. При этом сам Шмыгаль оказался на посту министра обороны после того, как оставил пост премьер-министра.

В чем заключались претензии к премьеру и почему его нужно было переводить на пост министра и первого вице-премьера, а премьером назначать его первую заместительницу, не было понятно никому – в первую очередь проголосовавшим за эту смену правительства депутатам пропрезидентской фракции "Слуга народа". Как, впрочем, и сейчас никому непонятно, зачем нужно было менее чем через год менять главу правительства, к которой у президента вроде бы не было никаких претензий, на бизнесмена и бывшего главу "Нефтегаза Украины" Сергея Корецкого.

Некоторые утверждают, что единственная причина перемен – это попытка вывести из правительства Михаила Федорова, избежав большого скандала и представив замену следствием масштабной корректировке в только что назначенном – не прошло и года – Кабинете министров. Если это и так, то тоже выглядит странно: скандал все равно произошел, протест все равно начался, системных сбоев в формировании украинской власти как таковой его участники всё равно не замечают, так как сосредоточены на фигуре и деятельности Михаила Федорова.

Но на этом фоне системного сбоя сама отставка недолговечного министра обороны выглядит именно результатом системного сбоя. Сам Владимир Зеленский объясняет происходящее отсутствием единства: конфликт между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским не является тайной – о нем, по сути, говорят вслух оба фигуранта.

Однако искусство политического управления как раз и состоит в умении совместить интересы нужных, но неспособных самостоятельно договориться должностных лиц, а вовсе не в решении отправить в отставку одного из них или даже обоих.

Хотя для Зеленского, привыкшего с 2019 года управлять страной в ручном режиме, а также использовать и лишенный субъектности парламент, и превратившееся в один из департаментов его офиса правительство в инструмент такого управления, это не то чтобы сложный, но неприемлемый подход. И это – следствие не воли Зеленского, а воли украинского избирателя, проголосовавшего за президента и его монобольшинство.

Одним из архитекторов этой победы и был, кстати, Михаил Федоров, руководивший не только диджитал-направлением предвыборной кампании будущего главы государства, но и одним из обкомов спешно созданной провластной партии, а после ее победы на выборах на долгие годы пересевший в кресло вице-премьера и министра цифровой трансформации.

Однако если на этой должности Федоров выглядел скорее олицетворением современного подхода президентской команды, то на посту министра обороны он быстро превратился не только в чиновника, старающегося изменить процессы в по сути главном для выживания Украины ведомстве, но и в символ перемен для условной "базы" Зеленского – все тех же молодых людей, которые еще недавно требовали сохранить независимость антикоррупционных структур.

Именно поэтому разрыв с недавним президентским любимцем был неминуем – как и с каждым, кто даже случайно отбросит тень на восходящее над Банковой улицей летнее солнце.

И вопрос уже даже не в том, как сохранять в команде таких опытных и современных профессионалов, как бывший министр. Вопрос в том, как путь лотерейного и единоличного формирования команды может гарантировать появление в ней опытных и современных профессионалов.