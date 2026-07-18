Муза украинских гениев, которая "послала на смерть" Курбаса: трагическая история легендарной актрисы Ужвий и какой зловещий "знак" нашли на могиле ее сына

Наталья Ужвий была легендарной украинской актрисой, чья талантливая игра не позволяла зрителям ни на секунду отрывать взгляд от экранов телевизоров или театральной сцены. Однако далеко не все знают, что жизнь артистки за кулисами карьеры отнюдь не была похожа на сказку.

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На долю Ужвий выпало много сложных испытаний, среди которых репрессии со стороны советской власти, расстрел возлюбленного и самое страшное – потеря родного сына. После трагедии она замкнулась в себе, не делилась личной болью даже с самыми близкими людьми, а последние дни жизни провела, борясь с тяжелой болезнью. О трагической истории легендарной артистки читайте в материале OBOZ.UA.

Наталья Ужвий родилась в 1898 году в городе Любомль Волынской области. Через год она с семьей переехала в поселок Брудно (Польша), так как там отец работал на железной дороге. Вдали от Родины Ужвий получала образование в железнодорожном училище, позже – в городском двухклассном училище, однако со временем была вынуждена бросить учебу из-за финансовых трудностей. Она работала швеей, а параллельно продолжала приобретать новые знания, благодаря чему экстерном сдала экзамены на звание сельской учительницы и начала развиваться в этой сфере.

Первые шаги к формированию актерской карьеры она сделала в 1920-х годах. Некоторое время Наталья Ужвий была участницей любительского кружка в городе Золотоноша, а впоследствии его руководитель направил ее в Киев на инструкторско-режиссерские курсы. Артистка училась в драматической студии при Первом государственном драматическом театре УССР им. Тараса Шевченко в Киеве и выступала на его же сцене.

С тех пор карьера Ужвий пошла в гору. Она выступала на сценах Одесского, Харьковского и столичного театров, а кроме того, снималась в кино. Наиболее известными работами с ее участием являются: "Тарас Трясило", "Украденное счастье", "Тарас Шевченко", "Прометей", "Земля" и другие.

В начале ХХ века произошли изменения и в личной жизни актрисы. Судьба свела ее с культовым поэтом Михаилом Семенко. Они поженились в 1926 году, а впоследствии стали родителями общего сына Михаила, но любовь не смогли сохранить на всю жизнь. В 1936 году, когда со стороны советской власти началось давление на украинскую интеллигенцию, пара рассталась.

Однако разрыв был далеко не самым болезненным событием для Натальи Ужвий. В апреле 1937 года Народный комиссариат внутренних дел арестовал Михаила Семенко по сфабрикованным обвинениям, а уже 24 октября его расстреляли. Эта трагедия сильно потрясла актрису, кроме того, на маленького Михаила "навесили" клеймо "сына врага народа".

Однако, несмотря на такие испытания, артистка не осталась одинокой. Сердце Натальи Ужвий сумел покорить актер Евгений Пономаренко, который не побоялся усыновить и вырастить сына знаменитости от репрессированного поэта. Между ними вспыхнула невероятная любовь, и казалось, что жизнь артистки должна была наладиться, но все сложилось иначе.

В 1937 году Наталью Ужвий начали обвинять в том, что она "послала на смерть" выдающегося режиссера Леся Курбаса. Дело в том, что во время кампании против кинодеятеля актриса поставила подпись под коллективным письмом с осуждением режиссера. Однако, по воспоминаниям современников Ужвий, она пошла на такой шаг вовсе не добровольно. Представители НКВД угрожали ей ссылкой и даже могли отобрать сына. Именно из-за этого давления она и поставила печально известную подпись. Но даже если бы актриса этого и не сделала, Курбаса все равно расстреляли бы, ведь власти приняли решение заранее.

Самое сложное испытание судьбы ждало Наталью Ужвий впереди. Сын актрисы все чаще начал жаловаться на головные боли и, как оказалось, он заболел менингитом. Болезнь, к сожалению, оказалась сильнее Михаила, и он скончался в 1951 году, когда учился на пятом курсе факультета международных отношений.

Сына актрисы похоронили в Киеве. Ему установили небольшой, но красивый памятник, за которым сегодня, судя по ролику на YouTube-канале "Винтажного блогера", некому ухаживать. На это указывает зловещий "знак" на могиле Михаила Узвия – поваленное дерево, почти полностью закрывающее место его захоронения.

После потери сына Наталья Ужвий продолжала выступать на сцене, однако дома почти всегда молчала. Актриса не могла смириться со смертью сына, а впоследствии ее подкосила страшная болезнь – рак. Все это время за актрисой ухаживал Евгений Пономаренко, и именно он отмечал изменения в ее самочувствии. Из-за онкологии Ужвий быстро уставала, не могла нормально передвигаться и испытывала невыносимую боль. Сердце легендарной актрисы остановилось 22 июля 1986 года.

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