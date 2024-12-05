Звезда украинской гимнастики, который решил отказаться от сборной и сменить гражданство, удалил пост про 'прославление Украины в трудные времена'. Фотофакт

21-летний украинский гимнаст Илья Ковтун, завоевавший "серебро" на Олимпиаде в Париже, удалил из своего Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа. Эта запись, опубликованная две недели назад, привлекла внимание своим эмоциональным содержанием, однако сейчас ее больше нет на странице спортсмена.

Видео дня

Ковтун писал о сложных временах для украинцев и отмечал, что продолжает представлять Украину на международной арене, чтобы напоминать миру о своей стране. Спортсмен отметил, что гимнастика помогает ему держаться, а поддержка семьи и Вооруженных сил Украины дает силы вести свой "спортивный фронт".

"Моя миссия – прославлять Украину в трудные времена через спорт и достижениями", – отметил Илья в своем сообщении.

На данный момент последний пост Ковтуна в Instagram датирован 8 ноября, посвященный "41-му Мемориалу Артура Гандера".

Илья стал абсолютным победителем турнира, который прошел в швейцарском городе Кьяссо.

Причины удаления поста пока не известны. Спортсмен не комментировал ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 декабря стало известно, что Ковтун и его тренер Ирина Горбачева рассматривают возможность перехода в сборную Хорватии. Окончательное решение по этому поводу должно быть принято до конца года.

На следующий день Горбачева подтвердила, что они собираются сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!