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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт

Блог | Люди с картонками – единственный шанс для Украины получить новую стратегию победы

Картонковый Майдан после отставки министра обороны Украины Михаила Федорова
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Единственный шанс, чтобы Украина получила новую стратегию победы – люди с картонками. Так сложилось.

Спасибо всем достойным гражданам, которые стремятся к переменам, уважение всем, кто борется за наше общее право – право на победу!

Картонковый Майдан после отставки министра обороны Украины Михаила Федорова
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