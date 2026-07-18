Мне кажется, самая большая опасность для армии сегодня заключается не в отдельных кадровых решениях и даже не в отдельных фамилиях.

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Самая большая опасность начинается тогда, когда система перестает любить сильных.

Далее текст на языке оригинала.

Бо сильний командир незручний. Він сперечається. Він ставить питання. Він пропонує інші рішення. Він бере відповідальність не лише за підпис у журналі, а й за життя своїх людей.

Зручний командир набагато комфортніший. Він виконає будь-яку команду, напише будь-який звіт і ніколи не створить проблем начальству.

Проблема лише одна. Війну виграють незручні.

Повномасштабне вторгнення показало це дуже добре. У 2022 році ми вистояли тому, що сотні командирів на різних рівнях діяли самостійно. Вони не чекали ідеальних вказівок. Вони приймали рішення швидше, ніж ворог встигав реалізувати свої плани.

Сучасна війна стала ще швидшою. FPV, розвідка, автоматизація, постійна зміна тактики усе це вимагає одного: командир повинен мати право думати й діяти. Якщо кожне рішення проходить довгий ланцюг погоджень, противник уже виграв кілька годин, а інколи й цілий бій.

Армія не може будуватися на страху. Страх народжує мовчання. Мовчання народжує неправдиві доповіді. А неправдиві доповіді завжди закінчуються неправильними рішеннями.

І найстрашніше, що за кожною такою помилкою стоїть не статистика. Стоять людські життя.

Сильна армія це не та, де всі мовчать. Сильна армія це та, де професійна дискусія не сприймається як нелояльність, а компетентність важить більше, ніж особиста зручність.

Бо перемогу забезпечують не ті, хто ніколи не заперечував. Перемогу забезпечують ті, хто здатний приймати правильні рішення тоді, коли на це є лише кілька хвилин.