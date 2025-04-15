Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в реванше Усика и Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) имеет все шансы досрочно победить Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), в реванше, который планируется на лето нынешнего года. При этом вероятность того, что поединок пройдет всю дистанцию в 12 раундов составляет всего 10%.

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Такой прогноз на один из самых ожидаемых боев 2025 года сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По мнению машины, метод определения победителя будет зависеть от физической готовности соперников, их стратегии на поединок, при этом украинец выглядит явным фаворитом.

"Усик является фаворитом благодаря техническому преимуществу и опыту. Нокаут от Усика выглядит более вероятным, чем от Дюбуа, особенно если поединок затянется до поздних раундов. Дюбуа может рассчитывать на нокаут только при агрессивной стратегии и точном ударе в первых 6-7 раундах, но Усик, вероятнее всего, нейтрализует эту угрозу своим мастерством. Точный прогноз зависит от даты боя и подготовки, но шансы на нокаут от Усика выше (около 60%), от Дюбуа – ниже (около 30%), а вероятность решения судей составляет примерно 10%", – поделился ожиданиями Grok.

Ранее ИИ назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем. На минувшей неделе Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила об официальной реакции Усика на ультиматум с проведением обязательной защиты.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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