Усик подтвердил планы по завершению карьеры

Обладатель трех чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) подтвердил, что проведет еще два боя перед тем, как завершить карьеру. Украинец также выразил уверенность в том, что в следующем поединке подерется с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за все титулы дивизиона.

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Об этом Усик заявил в интервью Riz Khan Show на канале Alarabiya News. Наш соотечественник отметил, что его второе противостояние с Дюбуа ожидают болельщики во всем мире, а сам боксер хотел бы провести его в Саудовской Аравии, которая может организовать такой поединок.

"Я не знаю, кто будет моим соперником в последнем бое. Но да, у меня осталось два поединка до конца моего невероятного путешествия в боксе. 20 лет никто не мог организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. А Саудовская Аравия это сделала. И они могут сделать это снова. Фанаты хотят увидеть этот бой. И хотел бы сказать, что в большей степени я хотел бы боксировать в Саудовской Аравия", – сказал Усик.

До этого Усик получил ультиматум от Всемирной боксерской организации (WBO), которая назначила ему обязательного претендента. Украинец спокойно отреагировал на такое развитие событий.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда наш боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Также Александр рассказал, когда намерен завершить карьеру. Кроме того, он сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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