'Усик теряет пояс? Это ужасно': в WBC выступили с официальным заявлением по бою украинца за зване абсолютного чемпиона

Всемирный боксерский совет (WBC) поддерживает проведение боя Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. По этой причине нашего соотечественника не будут заставлять выходит на ринг против обязательного претендента по линии организации и лишать трофея.

Видео дня

Об этом в интервью телеканалу Sky Sports заявил президент WBC Мауурисио Сулейман. По его словам, WBC продолжает придерживаться того же подхода, как это было в отношении Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и перед его первым боем с Усиком, и перед реваншем боксеров.

"Мы были очень гибкими и поддерживали концепцию абсолютного чемпиона. Мы боролись очень упорно, чтобы получить обладателя всех поясов, и мы не навязывали Фьюри обязательное условие, чтобы позволить ему сразиться с Усиком. Такжемы ясно дали понять, что победитель проведет реванш без какого-либо обязательного условия. Мы снова поддерживаем бой за абсолют, потому что как вообще можно смотреть, что Усик теряет пояс? Это ужасно. Теперь он подерется с Дюбуа. Ничего навязывать мы не будем", – сказал Сулейман.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман выразил уверенность в том, что любители бокса до конца не осознают класс Усика.

Напомним, украинец должен вернуться на ринг летом. Планируется, что его соперником станет именно Дюбуа, с которым он уже дрался в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

В то же время Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планирует провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!