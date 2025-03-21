Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) планирует провести свой следующий бой во второй половине лета или в начале осени. При этом нашему соотечественнику все равно, кто стане его соперником, ведь он готов к любым вызовам.

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Об этом в интервью Mail Sport рассказал директор Usyk Team Сергей Лапин. По его словам, 38-летний боксер находится в прекрасно форме и горит желанием вернуться на ринг. Представитель крымчанина также подчеркнул, что сроки нового боя Усика будут зависеть от его организаторов.

"Для Александра неважно, с кем он будет драться дальше. Он тот тип боксера, который может выйти на ринг, проверить соперника и выполнить свою работу. Это может быть июль, август или сентябрь. В действительности это зависит от организаторов. Наша команда просто должна это знать за три месяца, чтобы мы могли начать тренировочный лагерь. Ему нравится то, что он делает сейчас. Он готов. Он в хорошей форме", – сказал Лапин.

Отметим, что сам Александр заявлял о желании подраться с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Сам Александр спокойно отреагировал на это решение.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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