Усик назвал боксера, с которым хочет провести следующий бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) продолжает придерживаться своего плана и намерен вновь собрать все пояса дивизиона. Украинский боксер отметил, что в своем следующем поединке намерен подраться с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Об этом Усик заявил в интервью стримминговой платформе DAZN в Эр-Рияде, куда он прибыл на грандиозный вечер бокса. Наш соотечественник отметил, что после того, как Дюбуа снялся с боя с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) из-за болезни, намерен добиваться от британца нового поединка.

"Я хочу провести свой следующий боя с Дюбуа. Да, точно. Почему нет?" – сказал Усик, отвечая на вопрос журналистки.

Отметим, что Паркер теперь подерется с конголезцем Мартином Баколе (21-1, 16 КО), а победитель боя станет обязательным претендентом на бой с Александром. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) намерена сделать исключение для украинского суперчемпиона по проведению защиты титулов.

Напомним, что Усик уже дрался с Дюбуа в августе 2023 года. Тогда наш соотечественник победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сделал необычное заявление о завершении карьеры, вспомнив разговор с мамой после реванша с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

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