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"Его лишат пояса": с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Его лишат пояса': с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) готов отказаться от немедленного боя с Александром Усиком (23-0, 14 КО) ради проведения обязательной защиты с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). 41-летней лондонец при этом должен пройти все необходимые обследования, которые подтвердят его готовность выйти в ринг.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Дюбуа, подчеркнул, что IBF назначила его клиенту Чисору как обязательного претендента, что означает лишение Даниеля титула в случае отказа от поединка.

"Его лишат пояса": с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема

"Да, если Дюбуа не согласиться на бой с Чисорой, его лишат пояса. Дерек может умереть в этом бою. Я говорил, что он должен был закончить карьеру еще два года назад. Но он доказал, что я ошибся. Если он будет лицензирован и пройдет ряд обследований и тестов, включая МРТ, и контролирующие органы позволят ему драться... Тогда будет определено, сможет ли он выйти в ринг", – сказал Уоррен.

"Его лишат пояса": с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема
"Его лишат пояса": с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема

Ранее сам Дюбуа подтвердил намерение подраться с Усиком на стадионе "Уэмбли" в середине лет за звание абсолютного чемпиона мира. 

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум Усику, назначив ему обязательную защиту. 

"Его лишат пояса": с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

"Его лишат пояса": с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема
"Его лишат пояса": с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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