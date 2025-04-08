'Его лишат пояса': с боем Усик – Дюбуа появилась новая проблема

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) готов отказаться от немедленного боя с Александром Усиком (23-0, 14 КО) ради проведения обязательной защиты с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). 41-летней лондонец при этом должен пройти все необходимые обследования, которые подтвердят его готовность выйти в ринг.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Дюбуа, подчеркнул, что IBF назначила его клиенту Чисору как обязательного претендента, что означает лишение Даниеля титула в случае отказа от поединка.

"Да, если Дюбуа не согласиться на бой с Чисорой, его лишат пояса. Дерек может умереть в этом бою. Я говорил, что он должен был закончить карьеру еще два года назад. Но он доказал, что я ошибся. Если он будет лицензирован и пройдет ряд обследований и тестов, включая МРТ, и контролирующие органы позволят ему драться... Тогда будет определено, сможет ли он выйти в ринг", – сказал Уоррен.

Ранее сам Дюбуа подтвердил намерение подраться с Усиком на стадионе "Уэмбли" в середине лет за звание абсолютного чемпиона мира.

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум Усику, назначив ему обязательную защиту.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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