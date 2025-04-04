'Буду первым, кто его победит': Дюбуа подтвердил бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) в следующем поединке намерен подраться с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Противостояние должно определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, так как на кону будут стоять все титулы дивизиона.

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Об этом в интервью авторитетном изданию Ring Magazine заявил сам Дюбуа. По его словам, сейчас между командами боксеров и санкционирующими организациями ведутся активные переговоры по вопросу проведения боя, который запланирован на июль и должен состояться в Британии.

"Я готов. Это определенно будет июль, большой бой в июле против Усика. Вот чего я хочу. Сейчас идут переговоры. Бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира на "Уэмбли" будет похож на бой с Джошуа, но он гораздо масштабнее. Это будет грандиозное историческое событие. Я буду тем человеком, который остановит его, я просто вижу это. Я буду первым человеком, который его победит. Скоро появятся новости о бое, – сказал Дюбуа.

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум Усику, назначив ему обязательную защиту. В то же время Международная федерация бокса (IBF) определила для Дюбуа "шокирующую альтернативу" украинцу.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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