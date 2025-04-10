Усик принял решение по ультиматуму WBO: официальное заявление организации

Всемирная боксерская организация (WBO) получила официальный запрос от команды Александра Усика (23-0, 14 КО) отложить его обязательную защиту против Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Украинская сторона вместо этого попросила санкционировать бой с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Об этом информирует Sky Sports со ссылкой на президента WBO Густаво Оливьери. По словам функционера, теперь специальный комитет организации рассмотрит петицию украинского суперчемпиона и вынесет свое решение относительно обязательств Усика.

"У нас на рассмотрении находится петиция с просьбой рассмотреть возможность проведение объединительного боя Усика и Дюбуа для унификации титулов чемпионов в супертяжелом весе. После принятия официального решения мы публично его огласим. В том числе в вопросе статуса Паркера, если это понадобится", – заявил глава WBO.

Ранее промоутер Александр Красюк назвал приоритетным для Усика поединок против Дюбуа. А Паркер подчеркивал, что об организации его обязательного боя с украинцем речи не идет.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на обязательную защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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