От Усика потребовали завершить карьеру

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч настаивает, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик достиг всего в карьере и ему больше нечего доказывать. Фроч, в подкасте "The Verdict" с Джорджем Гроувсом на talkSPORT заявил, что украинцу пора вешать перчатки на гвоздь.

"Я думаю, что единственное, что сделает Усик, это уйдет на пенсию. Либо проведет реванш и тогда уйдет на пенсию. Ему больше нечего доказывать. Он дважды победил Энтони Джошуа, теперь победил Тайсона Фьюри. Для меня он великий боец своего поколения. Усик — главный, он лидер. Когда вы оглянетесь на это поколение тяжеловесов, вы скажете: "Александр Усик — главный, он доминировал", – отметил Фроч.

Бывший боксер подчеркнул, что Усик должен уйти с профессионального ринга.

"На мой взгляд, он должен уйти на пенсию, он сделал все, что нужно, заработал достаточно денег, освоил игру, завершил боксерскую карьеру. Больше нечего делать. Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, абсолютный чемпион в тяжелом весе, 37 лет, приближается к 40", – подытожил британский эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

На следующий день стало известно, что Александр пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Спустя некоторое время стало известно, что судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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