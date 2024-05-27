'Послать к черту': назван главный виновник поражения Фьюри от Усика

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч назвал отца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) главной причиной поражения боксера от Александра Усика (22-0, 14 КО) в бою 18 мая. По его словам, Фьюри-старший мешал своему сын сосредоточиться на подсказках тренера, постоянно давая рекомендации между раундами.

Такое мнение Фроч выразил в интервью Lord Ping, пишет портал Boxing Social. Британский экс-боксер отметил, что накануне реванша с украинским абсолютным чемпионом супертяжелого веса Тайсону нужно изменить команду своих секундантов.

"Вмешательство Джона Фьюри в углу Тайсона стал решающим фактором поражения. Тренер Фьюри, Шугар Хилл, знает все о боксе и пытался давать верные советы Тайсону по ходу поединка. Но как Тайсон мог сфокусироваться на этих подсказках, если Фьюри-старший все время орал чушь ему на ухо через канаты? Нельзя одновременно слушать двух людей. Это и сделало разницу. Если Тайсон серьезно настроен на то, чтобы получить шанс победить Усика в реванше, ему надо послать своего отца к черту", – сказал Фроч.

Ранее бывший чемпион также выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру. А в команде Фьюри высказались о лишении Александра пояса Международной федерации бокса (IBF).

Также были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Также было раскрыто соглашение, согласно которому украинец лишится титула абсолютного чемпиона.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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