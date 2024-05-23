Лишение Усика титула абсолютного чемпиона: СМИ выяснили 3 причины, почему этого не произойдет

Украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) имеют все шансы вновь подраться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Реванш боксеров запланирован на середину осени, а наш соотечественник может сохранить все пояса.

По данным портала World Boxing News, Международная федерация бокса (IBF), которая ранее намеревалась лишить Усика своего титула, сейчас смягчила свою позицию. Организация ждет от украинца обращение с просьбой об исключении в правилах обязательной защиты.

Промоутер Александр Красюк подтвердил, что он готовится подать такое прошение. "Конечно, мы будем просить об исключении", – сказал представитель Усика.

Называются три причины, по которым IBF может обязать победителя реванша Усик – Фьюри подраться с претендентом Филипом Хрговичем (17-0, 14 КО) уже после второго противостояния украинца и британца. Во-первых, болельщики снова увидят бой за все пояса.

Во-вторых, хорватский боксер из-за просрочки с защитой Александром пояса сможет претендовать сразу на несколько титулов. В-третьих, в таком решении заинтересованы организаторы из Саудовской Аравии, который получат возможность устроить еще одно захватывающее шоу.

Накануне президент IBF Дэрил Пиплс намекнул на то, что федерация готова вынести специальное решение в отношении обязательств Усика.

Букмекеры уже начали принимать ставки на реванш Усика и Фьюри. Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен подтвердил настрой его клиента снова выйти на ринг с украинцем.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео огненной реакции экс-чемпиона мира Дэвида Хэя на нокдаун в бою Усика и Фьюри.

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