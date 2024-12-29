'Это невозможно!' У Усика 'забрали' победу над Фьюри

Промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-2–1, 24 КО) Фрэнк Уоррен не согласен с тем, что реванш с его подопечным выиграл Александр Усик (23-0, 14 КО). Уоррен заявил, что во втором бое победу праздновал Фьюри. На самом деле все три судьи – Херардо Мартинес, Патрик Морли и Игнасио Роблес – выставили счет 116-112 в пользу украинца.

Видео дня

Несмотря на одинаковый итог, стоит отметить, что судьи не смогли прийти к согласию по шести из 12 раундов. Единственные раунды, в которых их мнения совпали, — пятый, шестой, седьмой, восьмой, десятый и одиннадцатый. Уоррен признал, что бой был более равным, чем он считал изначально.

"Я все еще считаю, что Тайсон выиграл. Это был более близкий поединок, чем я думал изначально, но, пересмотрев, я все равно уверен, что он победил. Многие опытные люди в спорте, и я сам, обладая 47-летним стажем и приведя к вершине множество чемпионов, не понимаю, как один из судей не отдал Тайсону ни одного из последних семи раундов. Это невозможно!" – заявил британский функционер в интервью talkSPORT.

Уоррен поражен работой рефери.

"Я пересмотрел бой, и два других судьи все же дали ему по одному раунду. Но как один из них мог не отдать ему ничего? Бой был близким, как и первый. Я ожидал, что Тайсон нокаутирует Усика в этот раз, но этого не случилось", – возмущен промоутер.

Уоррен был особенно резок сразу после боя, заявляя, что Фьюри однозначно победил и должен был вернуть себе титул чемпиона в супертяжелом весе.

"Это сумасшествие," — сказал он.

Усик нанес больше ударов, чем Фьюри, выйдя победителем и по этому показателю

"Неужели он выиграл всего четыре раунда из восьми? Это слишком сурово. Я не понимаю. Но есть то, что есть, и посмотрим, что ждет Тайсона в будущем. Тайсон был ошеломлен. Ему дали всего четыре раунда из 12, что невозможно. Один судья не дал ему ни одного раунда с шестого. Ни одного! Как такое может быть? Это абсурд. Другие два судьи дали ему по одному раунду в последних шести. Это просто нелепо. Я спокойно это воспринимаю, не кричу и не ругаюсь, но это полная ерунда", – подытожил Уоррен.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!