Почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри: в сети нашли объяснение

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) поразил не только своим боксом в реванше с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Болельщиков также заинтересовали образы и наряды боксера, которые тот демонстрировал во время медиаактивностей.

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Особое внимание привлек фиолетовый костюм Усика с изображением перевернутого украинского флага. Многие фанаты обратили внимание на эту деталь, которую носили все члены команды Александра, и предположили, что это нельзя считать ошибкой, а имеет некий символизм.

Существует несколько версий такого решения дизайнеров. Кто-то предполагает, что расположение флага вверх ногами на рукаве задумано для того, чтобы при поднятии рук вверх стяг демонстрировался в своем традиционном цветовом виде.

Также часть украинцев утверждает, что именно желто-синий флаг является аутентичным для нашей страны. Такая последовательность цветов демонстрирует расположение солнца над водой и именно в таком виде его утвердил глава Украинской Центральной рады Михаил Грушевский в 1917 году.

Кроме того, много веков перевернутый национальный флаг использовался моряками на суднах для того, чтобы сообщить о бедствии и попросить помощи. Учитывая военную агрессию России, именно это могло быть мотивом разместить стяг в таком виде.

Ранее OBOZ.UA разбирал образ Усика, в котором он появился на церемонии приезда участников его реванша с Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше.

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