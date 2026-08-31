Полномасштабная война существенно увеличила объемы международной гуманитарной помощи, поступающей в Украину. Иностранные благотворительные и неправительственные организации финансируют гуманитарные программы, закупают товары за рубежом и передают их гражданскому населению, внутренне перемещенным лицам и другим получателям помощи.

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Если такая деятельность носит не разовый, а системный характер, перед иностранной организацией встает практический вопрос: какую форму присутствия выбрать для работы в Украине?

Одним из вариантов является создание отдельного украинского благотворительного фонда. Другой – регистрация обособленного подразделения иностранной организации в Украине.

Обе модели могут использоваться для гуманитарной деятельности, однако существенно различаются с точки зрения юридического статуса, управления, налогообложения, ответственности и практической организации ввоза и распределения гуманитарной помощи.

Сначала – о правовом режиме гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь имеет специальный правовой режим. Это целевая адресная безвозмездная помощь в денежной или натуральной форме, в виде безвозвратной финансовой помощи, добровольных пожертвований, выполнения работ, предоставления услуг и т. д.

Именно соблюдение этого специального режима позволяет при установленных законодательством условиях применять предусмотренные для гуманитарной помощи таможенные и налоговые льготы.

При этом важно различать несколько статусов. Создание благотворительной организации, включение ее в Реестр неприбыльных учреждений и организаций и получение статуса получателя гуманитарной помощи – это не одно и то же. Каждый из этих статусов имеет собственное юридическое и налоговое значение.

Отдельно необходимо учитывать, что часть упрощенных правил работы с гуманитарной помощью носит временный характер и связана с действием военного положения. Поэтому модель, которая хорошо работает сегодня, стоит оценивать также с точки зрения ее жизнеспособности после прекращения действия специальных военных правил.

Вариант 1. Создание украинского благотворительного фонда

Благотворительный фонд является отдельным украинским юридическим лицом частного права, которое создается и действует на основании собственного устава.

В отличие от филиала, он юридически обособлен от иностранного учредителя, самостоятельно вступает в правоотношения, открывает банковские счета, заключает договоры и отвечает по собственным обязательствам.

В чем преимущества этой модели

Прежде всего украинский благотворительный фонд является понятной для украинского законодательства формой осуществления благотворительной деятельности.

При соблюдении установленных законодательством требований благотворительный фонд может получить статус получателя гуманитарной помощи и осуществлять соответствующие операции через автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Это создает достаточно понятную правовую модель: иностранный донор или другие лица передают средства или товары украинскому фонду, а фонд организует их ввоз, учет и последующую передачу получателям гуманитарной помощи.

При соблюдении установленной процедуры гуманитарная помощь может ввозиться в Украину с применением предусмотренных законодательством таможенных и налоговых льгот.

Отдельные льготы предусмотрены и для операций по дальнейшей передаче благотворительной и гуманитарной помощи получателям. При этом важно разграничивать два этапа – ввоз товаров в Украину и их последующую передачу внутри страны, поскольку для них действуют разные условия применения налоговых льгот.

Еще одно преимущество – возможность самостоятельно осуществлять публичный сбор благотворительных пожертвований и использовать предусмотренные законодательством инструменты финансирования благотворительной деятельности.

Наконец, украинский фонд является отдельным юридическим лицом. Поэтому его обязательства по общему правилу не становятся автоматически обязательствами иностранной организации-учредителя.

Какие есть ограничения

Для использования преимуществ неприбыльного статуса благотворительная организация должна соответствовать требованиям Налогового кодекса Украины и быть включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Это означает, что еще на этапе подготовки устава необходимо правильно сформулировать положения о целях деятельности, использовании доходов и порядке передачи активов в случае прекращения организации.

Существуют и специальные ограничения в отношении использования средств. В частности, административные расходы благотворительной организации не могут превышать установленную законодательством долю ее дохода за соответствующий период. Отдельные налоговые правила действуют также в отношении выплат и компенсаций работникам благотворительной организации.

В случае прекращения благотворительного фонда его активы не могут быть просто возвращены иностранному учредителю: законодательство устанавливает специальный порядок их передачи другим благотворительным организациям или, в предусмотренных случаях, в бюджет.

Поэтому создание отдельного фонда обеспечивает большую юридическую автономность, но одновременно означает необходимость построения в Украине собственной системы корпоративного управления, бухгалтерского учета, отчетности и внутреннего контроля.

Вариант 2. Регистрация обособленного подразделения иностранной организации

Другая модель – деятельность непосредственно через обособленное подразделение иностранной организации. Принципиальное отличие заключается в том, что такое подразделение не является отдельным юридическим лицом.

Оно действует от имени иностранной организации, наделяется ею имуществом, работает в соответствии с утвержденным положением, а его руководитель действует на основании предоставленных ему полномочий.

Чем эта модель может быть привлекательна

Ее основное преимущество – централизованное управление. Иностранной организации не нужно создавать в Украине полностью автономную структуру с отдельными участниками и собственной системой корпоративного управления. Ключевые решения могут оставаться на уровне головной организации, а украинское подразделение фактически выполняет ее функции на территории Украины.

Это может быть удобно для международных НПО, которые работают одновременно во многих странах и стремятся сохранять единые глобальные правила управления гуманитарными программами.

Определенные преимущества эта модель может иметь и в случае прекращения деятельности. Поскольку подразделение не является отдельным юридическим лицом, имущество после завершения соответствующих процедур по общему правилу остается имуществом создавшей его иностранной организации.

Но есть и более сложные вопросы

Законодательство о гуманитарной помощи предусматривает возможность участия обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций в соответствующем механизме.

В то же время законодательная терминология в этой части не идеально согласуется с действующими правилами государственной регистрации обособленных подразделений иностранных юридических лиц. В частности, в законодательстве о гуманитарной помощи традиционно используется понятие аккредитации таких подразделений, тогда как регистрационное законодательство претерпело существенные изменения.

Поэтому для этой модели особенно важно еще до начала ввоза товаров проверить практический механизм регистрации подразделения как получателя гуманитарной помощи и возможность применения соответствующих таможенных и налоговых льгот.

Есть и вопросы налогообложения. Сам факт регистрации обособленного подразделения еще не дает оснований автоматически утверждать ни о возникновении, ни об отсутствии налога на прибыль в Украине. Налоговые последствия зависят от характера фактической деятельности иностранной организации в Украине и, в частности, от ее статуса для целей налогообложения.

Поэтому модель, при которой подразделение исключительно реализует гуманитарные программы и не осуществляет коммерческой деятельности, необходимо анализировать отдельно с учетом его фактических функций, источников финансирования и характера операций.

Кроме того, обособленное подразделение не может быть включено в Реестр неприбыльных учреждений и организаций как самостоятельное украинское юридическое лицо, поскольку таковым юридическим лицом оно не является.

Отдельного анализа требуют и валютные операции и банковское обслуживание такой структуры.

Наконец, отсутствие отдельной правосубъектности имеет и обратную сторону: обязательства обособленного подразделения фактически являются обязательствами самой иностранной организации.

Фонд или филиал: в чем принципиальная разница

Если упростить выбор до главного, украинский благотворительный фонд обеспечивает большую автономность, а обособленное подразделение – большую интегрированность в структуру иностранной организации.

Для украинского фонда проще сама конструкция благотворительной деятельности: есть отдельное юридическое лицо, неприбыльный статус, собственные счета, собственное управление и понятный механизм взаимодействия с украинскими государственными органами.

Напротив, обособленное подразделение позволяет иностранной организации сохранять централизованное управление и не создавать отдельное независимое от нее юридическое лицо. Однако именно из-за статуса нерезидента и отсутствия отдельной правосубъектности отдельные налоговые, валютные и процедурные вопросы могут потребовать более детального анализа.

Временные правила также нужно учитывать

При выборе модели важно смотреть не только на правила, действующие сегодня. Во время военного положения законодательство существенно упростило отдельные процедуры работы с гуманитарной помощью. В частности, действует специальный порядок ее признания и учета с применением автоматизированной системы.

Часть налоговых правил также непосредственно связана с военным положением.

Поэтому организациям, планирующим работать в Украине на протяжении нескольких лет, стоит оценивать выбранную структуру в двух сценариях: при действующем специальном режиме и после прекращения временных военных правил.

Иначе модель, которая сегодня выглядит простой и эффективной, после завершения переходного периода может потребовать дополнительной перестройки.

Что выбрать иностранному донору

Универсального ответа нет. Выбор зависит от того, как именно иностранная организация планирует работать в Украине.

Если речь идет о долгосрочном присутствии, регулярном ввозе и распределении гуманитарной помощи, самостоятельном привлечении пожертвований, собственных банковских счетах и операционной автономности, создание украинского благотворительного фонда обычно обеспечивает более понятную и обособленную модель работы.

Если же для международной организации принципиально важно сохранить украинскую деятельность непосредственно внутри своей глобальной структуры, централизовать управление и контроль за активами на уровне головного офиса, обособленное подразделение может быть более логичным решением.

Однако во втором случае еще до начала деятельности особенно важно проверить механизм получения статуса получателя гуманитарной помощи, налоговый статус деятельности в Украине, валютные операции и порядок применения таможенных и налоговых льгот.

Вывод

Выбор между украинским благотворительным фондом и обособленным подразделением иностранной организации – это не только вопрос удобства регистрации. Фактически речь идет о выборе между двумя разными моделями присутствия в Украине.

Украинский фонд создает отдельную юридическую структуру с собственными правами, обязанностями, активами и ответственностью. Обособленное подразделение, напротив, оставляет украинскую деятельность частью самой иностранной организации.

Именно поэтому перед выбором формы присутствия стоит определить будущую модель финансирования, источники поступления помощи, порядок ее ввоза и распределения, необходимость привлечения пожертвований в Украине, характер банковских и валютных операций и желаемый уровень юридической автономности.

Для организаций, планирующих системную и долгосрочную гуманитарную деятельность в Украине, украинский благотворительный фонд во многих случаях может быть более предсказуемой моделью.

В то же время выбор между фондом и обособленным подразделением не стоит делать только исходя из удобства регистрации. Определяющими должны быть будущая модель финансирования, порядок ввоза и распределения помощи, налоговые и валютные последствия, система управления и планы иностранной организации относительно продолжительности работы в Украине. Особенно это важно с учетом того, что часть действующих правил работы с гуманитарной помощью носит временный характер.

Авторы: Виктория Карпова, Виктория Зубрицкая