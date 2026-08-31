"Людей втягивали в рабство": Украина, Албания и Казахстан ликвидировали сеть вербовочных колл-центров наркоимперии "Химпром". Фото

Украина, Албания и Казахстан провели масштабную международную спецоперацию против транснационального наркокартеля "Химпром". Правоохранителиликвидировали два вербовочных звена, действовавших одновременно в Европе и Азии, и задержали десятки лиц, причастных к преступной деятельности.

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Через сеть колл-центров группировка вербовала сотрудников для обслуживания международной наркоторговли. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Как работала сеть "Химпрома"

По данным правоохранителей, колл-центры фактически выполняли роль кадрового крыла транснациональной наркоимперии. Через них "Химпром" искал людей для работы химиками, наркокурьерами и "закладчиками".

Вербовщики пользовались уязвимым положением граждан. Кандидатов, в частности, искали в социальных сетях и группах для беженцев, после чего массово рассылали им фейковые вакансии.

Людям обещали лёгкие деньги и возможность быстро обеспечить себе комфортную жизнь. Однако после трудоустройства они оказывались в жесткой системе контроля, где применялись наказания и значительные денежные штрафы.

Тех, кто пытался уволиться, могли физически наказывать и незаконно лишать свободы.

"Людей втягивали в кабалу, из которой не было выхода", – отметил Небитов.

Год совместной работы правоохранительных органов

Операция стала результатом года работы, инициированной Департаментом по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины и Главным следственным управлением.

К спецоперации присоединились правоохранители Украины, Албании и Казахстана при координации Интерпола и американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

В результате удалось окончательно пресечь деятельность двух вербовочных звеньев "Химпрома", которые работали на территории Европы и Азии.

В Украине под стражу взяли семерых человек, среди которых соорганизатор и вербовщики. Еще девяти лицам объявили о подозрении, двум из них – заочно.

Среди подозреваемых – лидер "Химпрома", который находится в международном розыске и, по данным полиции, скрывается за океаном.

В Казахстане задержали 17 человек

В ходе международной операции в Казахстане правоохранительные органы задержали 17 человек, причастных к деятельности сети.

В то же время в Албании продолжается судебный процесс в отношении двух граждан Украины. Их обвиняют в незаконном удержании операторов колл-центров и применении к ним насилия.

В ходе расследования правоохранители также установили десятки активных участников "Химпрома". Кроме того, было выявлено 31 Telegram-канал, через который продавали наркотики, и изъята наркопродукция.

Небитов подчеркнул, что международная операция стала примером эффективного сотрудничества правоохранительных органов разных стран в борьбе с транснациональной наркопреступностью.

По его словам, взаимодействие Украины с Интерполом, Европолом и DEA позволяет совместно противодействовать разветвленным наркосетям, действующим сразу в нескольких странах.

Напомним, правоохранительные органы Украины и Болгарии раскрыли международную сеть по контрабанде психотропных веществ, которая поставляла опасные вещества на территорию нашей страны и в страны ЕС. Организатора наркотрафика задержали в Болгарии, а его сообщников – в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины ликвидировала масштабный канал контрабанды тяжелых наркотиков, поступавших в страну из Европы. По данным следствия, преступная деятельность приносила ее организаторам от 15 до 20 миллионов гривен ежемесячно.

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