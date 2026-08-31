Иногда складывается впечатление, будто Америка находится где-то на совсем другой планете.

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1. Прем’єр канадської провінції Онтаріо Даг Форд встановив біля озера Онтаріо, яке Трамп, було, перейменував на озеро Америка, величезний плакат:

"Озеро Онтаріо – зараз і назавжди"

англійською та французькою мовами.

Форд назвав Трампа диктатором, заявивши:

"В мене багато місця на дупі, тож йому є куди мене поцілувати".

Проти перейменування також виступив уповноважений представник нації сенека (тобто одного з корінних народів ірокезької конфедерації) Джей Конрад Сенека.

Він зазначив, що це рішення демонструє "відверту неповагу" до корінних народів, які дали озеру його назву, й закликав скасувати указ.

"Президент нації сенека" Сенека підкреслив, що назва Онтаріо походить від ірокезького слова, яке означає "озеро сяючих вод", і що її використовували ще задовго до створення сучасних США та Канади.

2. А тепер – стосовно нещодавньої трагедії на Київщині, де вже 38 загиблих внаслідок розташування зброї в пансіонаті для літніх та інвалідів.

В нашому Кримінальному кодексі, звісно, немає такої статті – злочинний пох*їзм, там замість цього лише евфемізми.

А от у Сполучених Штатах 6 років тому за НЕНАВМИСНЕ вбивство ОДНОГО афроамериканця-наркомана злочинця-рецидивиста Джорджа Флойда поліцянт отримав позбавлення волі на 22 (ДВАДЦЯТЬ ДВА!!!) роки, й у зв’язку з цим ще й почалася загальноамериканська (ледь не всесвітня!) кампанія протестів (із погромами, підпалами й застосуванням "протестувальниками" під час цих погромів хімічних бомб) під назвою:

"Життя чорношкірих мають значення".

А життя українців?