В сеть попали фото Мадуро из тюрьмы в США, но несколько деталей озадачили всех

В воскресенье, 30 августа, в социальных сетях бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро появились две фотографии. На них свергнутый диктатор, который вместе с женой находится в тюрьме в США по обвинению в наркотерроризме и ввозе кокаина в Штаты, позирует, показывая руками жест мира, в подписи к фотографиям они названы "подарком внукам" и "всем добрым людям, которые нас любят".

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Однако у пользователей соцсетей эти фотографии вызвали массу вопросов – как относительно даты съемки и времени публикации, так и относительно самого факта их появления. Об этом пишет британское издание The Independent.

Что известно

На двух фотографиях, сделанных в тюрьме Нью-Йорка, где Мадуро и его жена Силия Флорес содержатся с момента вывоза американскими войсками из Венесуэлы в январе этого года, бывший глава страны позирует в сером спортивном костюме – таком же, в каком его показали после похищения.

Он показывает руками символ победы и мира – поднятые вверх средний и указательный пальцы, образующие английскую букву "V".

За месяцы, проведённые в тюрьме, как видно на фото, свергнутый диктатор заметно похудел.

В подписи к фотографиям указано, что они являются "подарком".

"Я отправляю эти фотографии в качестве небольшого подарка всем моим внукам, мальчикам и девочкам, и всем добрым людям, которые нас любят... Я хочу, чтобы вы знали: мы стоим твердо, а наши сердца наполнены вашей любовью... Мы будем оставаться сильными, спокойными и уверенными: Бог с нами. Бог позаботится. Венесуэла снова восстанет", – написал Мадуро в сети X на испанском языке.

Однако эти фотографии сразу вызвали массу вопросов у пользователей соцсети.

Некоторые усомнились, что в американской тюрьме Мадуро может свободно делать фото и публиковать их в сети.

"То есть Мадуро мог публиковать посты в соцсетях, находясь под стражей в США? Это какая-то странная хрень", – написал один из пользователей.

"Как задержанный в США может сделать фотографию? Это правда?" – удивлялся другой.

Многих озадачила дата съемки, которая видна на фото: 25 июня, через день после двух мощных землетрясений, в результате которых в Венесуэле погибли более 6,5 тыс. человек.

Часть пользователей сети Х заинтересовалась тем фактом, что сделанное более двух месяцев назад фото было опубликовано вскоре после объявления президентом США Дональдом Трампом о "нефтяной сделке", по которой США якобы получают контроль над более чем 65 млрд. баррелей нефти на подтвержденных месторождениях Венесуэлы.

"Первое фото Мадуро появилось после его похищения, сразу после мега-нефтяного соглашения между США и Венесуэлой, несмотря на то, что это фото от 25 июня. Совпадение или причинно-следственная связь?" – спросил один из пользователей.

"Как раз в тот момент, когда объявляется о нефтяном соглашении с Венесуэлой. Вот это чрезвычайно необычное совпадение", – согласился другой пользователь.

Сообщение в аккаунте Мадуро появилось через два дня после того, как его преемница, временный президент Делси Родригес, объявила об "историческом" нефтяном соглашении, позволяющем США вести добычу на нефтяных месторождениях Венесуэлы.

В США Мадуро и его супругу обвинили в сговоре с целью наркотерроризма и ввоза кокаина в США.

Оба не признали себя виновными.

Им грозит пожизненное заключение, если присяжные сочтут, что они были участниками сговора с целью доставки кокаина в США. Суд над ними должен начаться 1 июня 2027 года.

"Я невиновен. Я порядочный человек, конституционный президент своей страны", – заявлял Мадуро во время предъявления ему обвинения в январе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель министра энергетики США Кайл Гауствейт заявил, что около половины нефти, добываемой в Венесуэле, в настоящее время экспортируется в Соединенные Штаты. При этом американское сырье завозят в страну, где его смешивают с более тяжелой нефтью.

Объемы добычи в Венесуэле сейчас составляют около 1,25 миллиона баррелей в день.

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