Анджелину Джоли заметили в новом украинском городе после Львова, Тернополя и Кременчуга. Видео

Голливудскую звезду Анджелину Джоли, которая, вероятно, сейчас находится в Украине, якобы заметили в Харькове. Новые сообщения о появлении голливудской звезды в городе начали распространяться 30 августа.

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Местные новостные ресурсы утверждают, что актриса гуляла по району Холодная Гора. В сети также появилось видео, снятое посетителем одного из заведений.

На кадрах видна женщина, похожая на Анджелину Джоли. Она стояла прямо на улице вместе с несколькими людьми из своего сопровождения. Впрочем, из-за качества видео достоверно установить личность женщины невозможно.

Харьков стал уже четвертым украинским городом, где за последние дни якобы замечали Джоли. Накануне сообщали о ее возможном появлении во Львове и Тернополе, а 30 августа в сети появились фото женщины, похожей на актрису, из Кременчуга.

В Тернополе Джоли якобы посетила ресторан украинской кухни "Старый Млин". Заведение опубликовало видео с камер наблюдения, на котором видна женщина, похожая на актрису, в сопровождении других людей. Представители ресторана при этом заявили, что их гостьей была именно Джоли, и рассказали, что она попробовала традиционные украинские блюда.

"Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща", – написали представители заведения.

Позже местные новостные ресурсы в Кременчуге опубликовали фотографию женщины в пальто и больших черных очках. Там утверждали, что заметили Джоли в одном из торговых центров города.

В то же время пока нет официального подтверждения, что на всех опубликованных фото и видео действительно Анджелина Джоли. Сама актриса также не сообщала в своих соцсетях о пребывании в Украине.

Стоит отметить, что Джоли уже дважды посещала Украину после начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года она приехала во Львов, а в ноябре 2025 года побывала в Херсонской области.

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