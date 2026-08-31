Лавров посетовал, что НАТО хочет открыть «второй фронт» против России: о чем идет речь

НАТО якобы пытается превратить Арктику в новый фронт противостояния с Россией и наращивает военную активность в регионе. В Москве утверждают, что действия Альянса создают угрозу безопасности РФ и повышают риск инцидентов, которые могут привести к вооруженному противостоянию.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности" на сайте МИД России. В материале он также упомянул об операции НАТО "Арктический страж", военных учениях и расширении командной структуры Альянса в регионе.

Что заявил Лавров

По словам главы российского МИД, страны НАТО не скрывают намерений превратить Арктику в новое направление противостояния. Он утверждает, что целью Альянса является сдерживание развития России и её партнёров.

"Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, заявляя о задаче превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и её единомышленников", — написал Лавров.

Он также заявил, что военная активность НАТО на севере создает "прямые угрозы" безопасности России. По мнению Лаврова, это повышает риск инцидентов, которые могут привести к вооруженному противостоянию с потенциально катастрофическими последствиями.

Министр иностранных дел РФ напомнил, что в феврале 2026 года НАТО начало операцию "Арктический страж", направленную на усиление военного присутствия Альянса в высоких широтах. По его словам, вблизи северных границ России также проходят масштабные военные учения и появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО.

Учения на острове Ян-Маен

Ранее стало известно, что со 26 августа по 4 сентября военнослужащие Норвегии, США и Великобритании проводят совместные учения на арктическом острове Ян-Маен.

Маневры проходят в рамках миссии НАТО "Арктический страж", которая была запущена в феврале 2026 года для усиления присутствия Альянса в северном регионе.

Напомним, 9 марта 2026 года НАТО начало масштабные учения "Холодный ответ" в Арктике. В маневрах приняли участие около 25 тысяч военнослужащих из примерно 14 стран, в том числе из США и Дании, а сами учения были частью миссии Альянса "Арктический страж".

Как писал OBOZ.UA, в мае 2026 года семь стран НАТО проводили учения "Северная звезда" в Финляндии, примерно в 30 км от границы с Россией. В маневрах принимали участие США, Польша, Великобритания, Франция, Италия, Финляндия и Венгрия.

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