«Момент крайней необходимости»: Блюменталь призвал одобрить санкции против России

Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь призвал Палату представителей одобрить законопроект о санкциях против России, который ранее поддержал Сенат. Он подчеркнул, что сейчас наступил "момент крайней необходимости" в войне России против Украины, а новые ограничения могут существенно ударить по доходам Кремля.

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Об этом Блюменталь заявил в эфире CBS News. Он отметил, что российский президент Владимир Путин может попытаться усилить эскалацию, однако в то же время его страна сталкивается с серьезными экономическими проблемами.

Сенат уже поддержал законопроект

Сенат США одобрил законопроект значительным двухпартийным большинством — 86 голосами против 11. Теперь документ должен рассмотреть Палата представителей, которая на этой неделе возобновляет работу после пятинедельных каникул.

"Это момент крайней необходимости, потому что Путин может попытаться эскалировать ситуацию, а также потому, что он находится в затруднительном экономическом положении", — заявил Блюменталь.

По его словам, санкции могут перекрыть часть доходов, которые Россия использует для финансирования войны. Сенатор считает, что это может существенно ослабить способность Кремля продолжать боевые действия.

Что предусматривают новые санкции

Законопроект под названием "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года" предусматривает возможность введения США пошлин до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти или природного газа.

В то же время документ содержит исключения для стран, которые импортируют менее 15% природного газа из России и принимают меры по сокращению таких поставок.

Блюменталь также обратил внимание на расширение полномочий президента в отношении санкций против российских олигархов и финансовых учреждений, а также на меры по борьбе с "теневым флотом".

По словам сенатора, возможность введения пошлин будет "узко ограничена" пятью крупнейшими покупателями российской нефти и газа.

Блюменталь заявил о кризисе в экономике РФ

Сенатор также заявил, что российская экономика находится на грани серьезного кризиса.

"Его экономика находится на грани крупного кризиса. На него надвигается дефицит в размере 125 млрд долларов, что составляет 5% его ВВП, а процентная ставка по государственному долгу — 14%", — сказал Блюменталь.

Он добавил, что надеется на достаточную поддержку законопроекта среди демократов в Палате представителей. По словам сенатора, во время визита в Украину на прошлой неделе он также призвал президента Украины Владимира Зеленского встретиться с членами Конгресса.

Блюменталь отметил, что во время встречи Зеленский назвал свои приоритеты, а законопроект о санкциях против России поставил на первое место.

"Номер один — законопроект о санкциях против России", — передал слова президента Украины американский сенатор.

Напомним, 7 августа Сенат США одобрил законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает, в частности, санкции против российского руководства, госбанков, энергетического сектора и "теневого флота".

Как писал OBOZ.UA, 27 августа сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Палата представителей может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России уже в сентябре. Он также подчеркнул, что экономическое давление на Владимира Путина сейчас сильнее, чем раньше.

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