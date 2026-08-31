В ФРГ так называемый "Альянс Сары Вагенкнехт за здравый смысл и справедливость" ( BSW) объявил о "выборочном сотрудничестве" с партией "Альтернатива для Германии" (AfD). Если BSW получит места в парламенте земли Саксония-Анхальт, обе партии выдвинут законопроект против немецкой помощи Украине. Более того, в "Альянсе" надеются, что благодаря голосам "Альтернативы" в новом парламенте земли будет сформировано большинство, и законопроект будет принят.

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В BSW пока не выдвигали предложение о "избирательном сотрудничестве" с AfD, отмечает немецкий вещатель. Однако в "Альянсе" почти уверены, что "Альтернатива" согласится.

О ком идет речь

Напомним: "Альянс Сары Вагенкнехт за здравый смысл и справедливость" был создан левой политической деятельницей Сарой Вагенкнехт в январе 2024 года. Практически сразу BSW стал ультралевым объединением, которое негативно относится к "зеленой" политике и поддержке Украины в российско-украинской войне, а также занимает антимиграционную и пророссийскую позицию.

Сара Вагенкнехт вступила в "Социалистическую партию" Германии незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году и занимала должность сопредседателя "Левых" с 2015 по 2019 год, но из-за разногласий с членами партии, в частности в отношении российского вторжения в Украину, вышла из партии и основала собственную политическую силу.

При этом в "Левых" пригрозили исключением из партии всем, кто присоединится к основанной Вагенкнехт ассоциации.

Позиции BSW включают ограничение иммиграции, антиглобализм, оппозицию "зелёной" политике, прекращение военной помощи Украине, отмену санкций против России, выход из альянса НАТО и т. д.

Что предлагают в BSW

В BSW заявили, что официального соглашения с AfD пока не достигнуто и даже не выдвигалось никаких предложений. Однако "отказ от помощи Украине является хорошо известной позицией AfD, поэтому мы считаем, что они согласятся", – говорят ультралевые.

Документ, который в BSW уже подготовлен, называется "Программа неотложных действий BSW для мирной Саксонии-Ангальт". В нём указано, что новое правительство земли Саксония-Ангальт "решительно выступает против многомиллиардной военной помощи" в Бундесрате (Федеральном совете). Поддержка Украины, как утверждается в программе, "увеличивает риск переноса войны в Германию".

"Ни одного цента больше нельзя выделять на войну в Украине. Вместо этого нужны серьёзные дипломатические усилия, чтобы остановить кровопролитие", – цитирует немецкий вещатель слова Сары Вагенкнехт.

"Программа неотложных действий" от BSW содержит в общей сложности шесть предложений, которые должны быть приняты "переменным большинством при участии всех парламентских фракций". Но среди них – отказ от перевооружения, проведение призыва на военную службу и т. д. По словам представителя партии, в BSW не ожидают, что AfD поддержит эти позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц готовится обвинить Россию в попытке атаки с использованием дронов в Лейпциге и объявить о новых "широкомасштабных" санкциях. При этом план немецкого правительства будет предусматривать прямые меры против российских субъектов, в то время как Европейский Союз продолжает работу над новыми санкциями, которые параллельно готовятся в Брюсселе.

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