Что ж, орки решили применить новую тактику для парализации Киева. Но это в какой-то мере уже было. Решил проанализировать тревоги за время войны.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

З інфографіки видно, що найбільша кількість тривог була в 22 і 26, а найдовшими тривоги були в 24-25, хоч рекорд встановлено в 26. Що це означає? Спочатку давалися короткі тривоги, але часто. Тоді відбулись зміни, коли тривогу давали на довгий час, але не весь той час була загроза. Потім знову повернулися до коротких тривог. Тому я думаю, що з огляду на терор останніх днів варто повертатись до довготривалих тривог.

Також треба змінювати географію подачі тривоги. Якщо старий шахед летів повільно і можна було давати тривогу меншими районами, то з реактивними – треба буде збільшувати ці території.

Загалом, ситуація складна і буде погіршуватись саме для Києва. Відсоток збиття реактивних БПЛА не значно менший ніж звичайних. Але проблемою є тактика застосування. Якщо старі шахеди летіли натовпами, то зараз по 3 на годину. Тобто ціль не тільки вразити, а паралізувати тривогами.

Рішення вже готуються, як технологічні, так і політичні. Але їм треба мінімум місяць. Важливо розуміти, що вартість реактивних шахедів в 5 разів більша за звичайних. А це знову б'є по фінансових можливостях орків. Про це напишу окремий пост.

Тримаймося! Вони будуть отримувати болючі відповіді.