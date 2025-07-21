Бриедис заявил, что Усик 'удивил весь мир', нокаутировав Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис восхитился победой Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше 19 июля. Латвиец при этом отметил, что скорость, с которой 38-летний уроженец Симферополя разделался с соперником из Британии, "удивила весь мир".

Видео дня

Об этом Бриедис написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Экс-соперник Усика, который проигрывал нашему соотечественнику в 2018 году, подчеркнул, что никто не ожидал настолько брутального нокаута от украинца уже в пятом раунде.

"Я знал, что Усик победит, но то, что это случится уже в пятом раунде и нокаутом, удивило весь мир. Поздравляю Александра Усика с заслуженной победой!" – высказался о бое Бриедис.

Отметим, что накануне поединка рижанин критиковал Усика за желание драться с Дюбуа, считая украинца слишком возрастным боксером.

Напомним, наш соотечественник нокаутировал британца в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь, ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!