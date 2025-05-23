'Самая большая ошибка Усика': Бриедис раскритиковал украинца за реванш с Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис назвал ошибкой Александра Усика (23-0, 14 КО) продолжение им карьеры и проведение боя с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Латвиец, который проигрывал нашему соотечественнику в 2018 году, раскритиковал украинца и обвинил его в меркантильности.

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Об этом Бриедис заявил в эфире своего YouTube-канала. Бывший соперник Александра добавил, что Усику будет невероятно тяжело в поединке против Дюбуа, так как украинцу уже 38 лет, а его более молодой оппонент обладает сильным нокаутирующим ударом.

"Усик провел столько топовых боев, что ему можно ставить боксерский памятник. Я не знаю, почему он возвращается. Эта жадность или неумение остановиться может привести к разрушению вот этого домика, который он строил всю свою жизнь. Александр Усик уже в возрасте, он набил миллионы ударов, тело не вечное. Дюбуа голодный и молодой, он на пике. Поэтому сейчас споткнуться на Дюбуа – это будет самая большая ошибка", – сказал Бриедис.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь сам британец указал на особенность украинцев.

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