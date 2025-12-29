Стало известно, когда и где пройдет бой Усик – Уайлдер

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) должен вернуться в ринг во второй половине весны будущего года. Наш соотечественник планирует подраться с американским нокаутером Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

Видео дня

Менеджер украинского боксера Эгис Климас в интервью изданию The National подтвердил проведение переговоров между двумя командами. По его словам, бой, вероятнее всего, состоится в США, а сейчас рассматривается диапазон дат с конца апреля и до начала мая 2026 года.

"Очень вероятно, что мы увидим бой Усика с Уайлдером. Сейчас мы работаем над этим, и мы работаем над соглашением о нескольких боях для Александра. Ведутся переговоры с командой Уайлдера. Мы рассматриваем Лас-Вегас или Лос-Анджелес, даты – конец апреля, начало мая. Уайлдер – один из лучших бойцов, с которыми Александр еще не встречался. Он все еще в хорошей форме и все еще боец, поэтому он интересен. И к тому же, это Соединенные Штаты", – сказал Климас.

До этого Уайлдер выразил мнение о том, что Усик не является величайшим боксером в истории. Также американец подтвердил проведение переговоров с украинцем о проведении очного поединка в 2026 году. Он также с троллингом обратился к Усику.

Отметим, что Деонтей свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Паркера и Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО).

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) одобрил противостояние Деонтея и Александра. Также в организации выпустили официальное решение по бою.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных Александр Усик посетил вечер бокса в Эр-Рияде. В Саудовскую Аравию наш чемпион прибыл со старшей дочерью.

