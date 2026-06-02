Бой санкционирован: Усик официально получил следующего соперника

Всемирный боксерский совет (WBC) официально санкционировал обязательную защиту для Александра Усика (25-0, 16 КО) в следующем поединке украинка. Наш соотечественник должен подраться с представителем Германии Агитом Кабайелом (27-0, 19 КО), который является временным чемпионом по версии организации.

Эту информацию в интервью Boxing Scene подтвердил президент WBC Маурисио Сулейман. По словам функционера, его организация получила несправедливую критику за утверждение боя Усика с Рико Верховеном (1-1, 1 КО), однако все события показали правоту такого решения.

"WBC вынес решение, которое заключалось в том, что бой Усика и Верховена был добровольной защитой, а затем победитель должен драться против Кабайела. Этот бой был санкционирован сегодня, и это обязательная защита для Усика. Кстати, я просто смеюсь. Все уничтожали WBC, потому что мы разрешили и санкционировали бой с Рико за титул WBC. Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно", – сказал Сулейман.

Напомним, 23 мая Усик победил Рико Верховена (1-1, 1 КО) техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

