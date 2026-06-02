Россия изменила тактику атак по энергетике Украины: какая новая цель РФ

В ночь на 2 июня российские войска нанесли комбинированный удар по одному из ключевых объектов"Нафтогаз" в Харьковской области. Причем враг прибегнул к коварной тактике: сначала инфраструктуру атаковали беспилотники, а когда на место происшествия могли прибыть спасательные службы – были выпущены ракеты.

Видео дня

Об этом сообщили в "Нафтогазе". Отмечается, что, благодаря обновленным протоколам безопасности, на этот раз среди работников предприятия и спасателей обошлось без пострадавших.

"Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный вред не только инфраструктуре, но и людям, которые спасают, ремонтируют и восстанавливают. Именно такая тактика вызвала трагические последствия в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Новые протоколы по безопасности спасли жизни

Трагедия, произошедшая в начале мая, заставила компанию кардинально пересмотреть подходы к защите персонала при ликвидации последствий вражеских налетов. Новые жесткие правила реагирования доказали свою эффективность во время этой ночной атаки.

"Адаптируясь к таким реалиям, мы ввели более жесткие протоколы безопасности, чтобы минимизировать угрозу для наших работников. Спасибо коллегам за то, что выводы были сделаны, и на этот раз обошлось без пострадавших", — добавил Корецкий.

Сейчас на месте попадания работают все профильные службы и специалисты. Оценка масштабов разрушений критической инфраструктуры и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью в регионе.

Атаки РФ на объекты "Нафтогаза"

В течение мая Россия уже неоднократно атаковала объекты "Нафтогаза", чтобы лишить энергетический потенциал Украины.

29 мая: атакованы объекты в Харьковской и Сумской областях. Атака продолжалась целые сутки, а по одному из объектов в Сумской области россияне нанесли повторный удар через несколько часов. В результате попаданий возникли пожары и разрушения.

атакованы объекты в Харьковской и Сумской областях. Атака продолжалась целые сутки, а по одному из объектов в Сумской области россияне нанесли повторный удар через несколько часов. В результате попаданий возникли пожары и разрушения. 19-23 мая: массированные атаки на Харьковщине и Полтавщине, в результате чего было значительно повреждено оборудование. Также враг совершил удар дронами по газовой инфраструктуре на Черниговщине и объектам на Днепропетровщине.

массированные атаки на Харьковщине и Полтавщине, в результате чего было значительно повреждено оборудование. Также враг совершил удар дронами по газовой инфраструктуре на Черниговщине и объектам на Днепропетровщине. 4-5 мая: одна из самых массированных атак на объекты "Нафтогаза" на Полтавщине и Харьковщине, в результате которой погибли трое сотрудников компании и двое спасателей ГСЧС (всего 37 человек получили ранения).

Как уже сообщал OBOZ.UA после российских атак на энергетическую инфраструктуру в ряде регионов Украины 2 июня произошли отключения электроэнергии. В частности свет пропадал в Киеве, Киевской, Черкасской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!