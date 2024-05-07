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Певица alyona alyona после падения на сцене Евровидения 2024 года поставила критиков на место меткой фразой

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
1,8 т.
Певица alyona alyona после падения на сцене Евровидения 2024 года поставила критиков на место меткой фразой

Во время генеральной репетиции первого полуфинала Евровидения 2024 в Мальме, Швеция, певица alyona alyona упала на сцене. Однако звезда не растерялась, успела подняться и начать свою партию без задержек, а после выступления заявила, что так поступила бы каждая украинская женщина.

Еврофаны даже увидели в инциденте символизм, ведь именно это олицетворяет номер участниц из Украины – борьбу с трудностями. В комментарии Анне Тульевой alyona alyona заверила, что чувствует себя хорошо и объяснила причину падения фанатам и критикам.

"У меня кольчуга после репетиций стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм – еще ничего не значит. Я встала и пошла зачитывать рэп. Любая украинская женщина так и сделала бы. Я встану и пойду зачитаю еще лучше, потому что у меня есть опыт, как упасть и встать", – сказала звезда.

Падение исполнительницы попало на камеры некоторых зрителей, но не на официальную запись.

Певица alyona alyona после падения на сцене Евровидения 2024 года поставила критиков на место меткой фразой

"Падение – это всегда стресс и безумный выброс кортизола! Петь сразу – это п*здец как сложно! Алена – глыба", – поддержала звезду шоувумен Монро.

"Но как круто и символично. Упала, поднялась и продолжила! Это так переплетается с песней. Это так переплетается с нашей жизнью", – написал блогер Ваня Рассел.

Певица alyona alyona после падения на сцене Евровидения 2024 года поставила критиков на место меткой фразой

Сами участники из Украины запустили флешмоб с мемами на эту тему. К примеру, Jerry Heil вспомнила, как сама упала в оркестровую яму на сцене.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Мальме началось приготовление к первому полуфиналу, где выступят украинки.

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