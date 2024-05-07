Певица alyona alyona после падения на сцене Евровидения 2024 года поставила критиков на место меткой фразой

Во время генеральной репетиции первого полуфинала Евровидения 2024 в Мальме, Швеция, певица alyona alyona упала на сцене. Однако звезда не растерялась, успела подняться и начать свою партию без задержек, а после выступления заявила, что так поступила бы каждая украинская женщина.

Еврофаны даже увидели в инциденте символизм, ведь именно это олицетворяет номер участниц из Украины – борьбу с трудностями. В комментарии Анне Тульевой alyona alyona заверила, что чувствует себя хорошо и объяснила причину падения фанатам и критикам.

"У меня кольчуга после репетиций стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм – еще ничего не значит. Я встала и пошла зачитывать рэп. Любая украинская женщина так и сделала бы. Я встану и пойду зачитаю еще лучше, потому что у меня есть опыт, как упасть и встать", – сказала звезда.

Падение исполнительницы попало на камеры некоторых зрителей, но не на официальную запись.

"Падение – это всегда стресс и безумный выброс кортизола! Петь сразу – это п*здец как сложно! Алена – глыба", – поддержала звезду шоувумен Монро.

"Но как круто и символично. Упала, поднялась и продолжила! Это так переплетается с песней. Это так переплетается с нашей жизнью", – написал блогер Ваня Рассел.

Сами участники из Украины запустили флешмоб с мемами на эту тему. К примеру, Jerry Heil вспомнила, как сама упала в оркестровую яму на сцене.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Мальме началось приготовление к первому полуфиналу, где выступят украинки.

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